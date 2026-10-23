Antena Căutare
Home Lifestyle Travel Cât a costat-o pe o româncă o vacanță de 15 zile în Japonia. Suma pentru zbor, cazare și experiențele din Tokyo, Kyoto și Osaka

Cât a costat-o pe o româncă o vacanță de 15 zile în Japonia. Suma pentru zbor, cazare și experiențele din Tokyo, Kyoto și Osaka

O româncă a pus pe hârtie - și pe internet - costul total al unei vacanțe de 15 zile în una dintre cele mai râvnite destinații turistice din lume: Japonia. Iată cât a plătit și ce a vizitat.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Vineri, 23 Octombrie 2026, 09:56 | Actualizat Vineri, 23 Octombrie 2026, 09:56
Cât a costat-o pe o româncă o vacanță de 15 zile în Japonia | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Roxana Stan este creatoare de conținut despre călătorii și a împărtășit cu urmăritorii săi costurile unei vacanțe de două săptămâni în Japonia.

Citește și: Cât ar putea costa biletele de avion în 2027. Șeful Ryanair avertizează asupra unor scumpiri de până la 20%

Suma plătită pentru zbor, cazare și experiențele din Tokyo, Kyoto și Osaka

Roxana Stan a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care prezintă în mare costurile unei călătorii în Țara Soarelui Răsare.

Articolul continuă după reclamă

Japonia este o destinație râvnită de mulți români, însă puțini ajung acolo. Deși inițial pare o călătorie aproape imposibil de realizat, influencerița arată că experiența merită trăită și poate fi și accesibilă.

Citește și: Ce au spus chinezii despre românii de la Asia Express cu care au lucrat la filmări. Dezvăluiri din culisele show-ului

„Cât ne-au costat 15 zile în Japonia? Vacanța a fost organizată pe cont propriu, iar prețurile sunt pentru o persoană. Deși am postat pe Story cât ne-au costat cele mai multe dintre activități, nu am făcut niciodată un total care să includă aproape tot, așa că haideți să vedem ce a ieșit”, i-a invitat ea pe urmăritori.

Aceasta a inclus pe lista prețurilor următoarele cheltuieli:

  • Costurile biletelor de avion: 1000 euro.
  • Costul cazării: 476 euro/14 nopți (Tokyo, Kyoto, Osaka), iar la două din trei cazări a fost inclus și micul-dejun.
  • Transport (care include bilete de tren, metrou, autobuz și taxi): 342,45 euro.
  • Atracții turistice: 193,71 euro.

Aceasta mărturisește că la mâncare nu a ținut o evidență clară, are un cost estimativ:

  • Mâncare: 300 euro.

Citește și: Florin Stamin a descoperit gusturi neașteptate în China, la Asia Express. Preparatele care l-au impresionat în Jurnal de călătorie

De asemenea, obiceiurile culinare ale oamenilor diferă foarte mult, astfel că prețul mâncării în vacanță variază considerabil de la persoană la persoană.

La final, influencerița face totalul vacanței: 2312,16 euro de persoană.

Citește și: Destinația din România care a întrecut locuri spectaculoase din Spania și Costa Rica. A ocupat primul loc în clasamentul mondial

În acest bilanț nu sunt incluse suvenirele sau alte cumpărături. Roxana mărturisește că îi este imposibil să cuantifice aceste cheltuieli. Însă ține să menționeze faptul că nu sunt ridicate costurile cumpărăturilor în general și recomandă turiștilor să plece cu un bagaj „cât mai gol de acasă” pentru a avea suficient loc pentru toate poftele.

turistă care se uită la muntele fiji
+18
Mai multe fotografii

„Vacanța noastră a fost în Octombrie 2025. Am zburat cu Austrian Airlines pe ruta Bucuresti-Viena-Tokyo. Cazările au fost luate de pe Booking, iar cele 14 nopți au fost împărțite între Tokyo, Kyoto și Osaka”, a mai specificat ea.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani
Observatornews.ro Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea
Antena 3 Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu Rusia angajează nord-coreeni la fabricile de drone: 12 ore/zi, pentru 2,50 dolari/oră. Regimul de la Phenian încasează 90% din salariu
SpyNews Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă” Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 George Tănase & Ionuț Rusu îți aduc „Insula Iubirii | Parodia”, reinterpretarea show-ului fenomen. Vezi episoadele în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Insula din Grecia unde oamenii trăiesc până la 100 de ani. Ce fac diferit localnicii și de ce aproape nimeni nu se uită la ceas
Insula din Grecia unde oamenii trăiesc până la 100 de ani. Ce fac diferit localnicii și de ce aproape nimeni nu...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Destinația din România care a întrecut locuri spectaculoase din Spania și Costa Rica. A ocupat primul loc în clasamentul mondial
Destinația din România care a întrecut locuri spectaculoase din Spania și Costa Rica. A ocupat primul loc în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000
Ce s-a întâmplat cu milionarul acuzat că și-a ascuns al doilea salariu de 1.200.000 AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am rămas cu traumă”
Maurice Munteanu de la Asia Express, reacție nervoasă, după ce a fost refuzat la cazare. Ce s-a întâmplat: „Am... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională”
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani!
PSD își asumă indexarea pensiilor și eliminarea CASS pentru mame și veterani! BZI
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți să-și vândă casele”
Impozitul pe locuințe ar putea crește de 27 de ori. Consultant financiar avertizează: „Oamenii vor fi nevoiți... Jurnalul
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la Oscarurile din 1998
Celine Dion are propria păpușă Barbie. Cum arată jucăria inspirată de celebra apariție a artistei la... Kudika
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros
Madalina Apostol s-a filmat inainte sa isi ia viata. Ce spunea intr-un mesaj video despre fiica ei e dureros Redactia.ro
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi
Filmul atacului cu maceta de la liceul din Pitești. Elevii ar fi avut un conflict mai vechi Observator
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă
Secrețiile vaginale în timpul sarcinii: când sunt normale și când arată o problemă MediCOOL
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă
Back to school pentru mame: cum organizăm mesele familiei fără să renunțăm la dietă DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică are Michael Dell
Miliardarul care l-a depășit pe Mark Zuckerberg în topul celor mai bogați oameni din lume. Ce avere fantastică... UseIT
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz
Clătite cu pui și ciuperci în sos béchamel, pentru deliciul unei mese de prânz Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x