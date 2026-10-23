Cât a costat-o pe o româncă o vacanță de 15 zile în Japonia. Suma pentru zbor, cazare și experiențele din Tokyo, Kyoto și Osaka

O româncă a pus pe hârtie - și pe internet - costul total al unei vacanțe de 15 zile în una dintre cele mai râvnite destinații turistice din lume: Japonia. Iată cât a plătit și ce a vizitat.

Roxana Stan este creatoare de conținut despre călătorii și a împărtășit cu urmăritorii săi costurile unei vacanțe de două săptămâni în Japonia.

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Suma plătită pentru zbor, cazare și experiențele din Tokyo, Kyoto și Osaka

Roxana Stan a postat pe rețelele de socializare un filmuleț în care prezintă în mare costurile unei călătorii în Țara Soarelui Răsare.

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Japonia este o destinație râvnită de mulți români, însă puțini ajung acolo. Deși inițial pare o călătorie aproape imposibil de realizat, influencerița arată că experiența merită trăită și poate fi și accesibilă.

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„Cât ne-au costat 15 zile în Japonia? Vacanța a fost organizată pe cont propriu, iar prețurile sunt pentru o persoană. Deși am postat pe Story cât ne-au costat cele mai multe dintre activități, nu am făcut niciodată un total care să includă aproape tot, așa că haideți să vedem ce a ieșit”, i-a invitat ea pe urmăritori.

Aceasta a inclus pe lista prețurilor următoarele cheltuieli:

Costurile biletelor de avion: 1000 euro.

Costul cazării: 476 euro/14 nopți (Tokyo, Kyoto, Osaka), iar la două din trei cazări a fost inclus și micul-dejun.

Transport (care include bilete de tren, metrou, autobuz și taxi): 342,45 euro.

Atracții turistice: 193,71 euro.

Aceasta mărturisește că la mâncare nu a ținut o evidență clară, are un cost estimativ:

Mâncare: 300 euro.

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De asemenea, obiceiurile culinare ale oamenilor diferă foarte mult, astfel că prețul mâncării în vacanță variază considerabil de la persoană la persoană.

La final, influencerița face totalul vacanței: 2312,16 euro de persoană.

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În acest bilanț nu sunt incluse suvenirele sau alte cumpărături. Roxana mărturisește că îi este imposibil să cuantifice aceste cheltuieli. Însă ține să menționeze faptul că nu sunt ridicate costurile cumpărăturilor în general și recomandă turiștilor să plece cu un bagaj „cât mai gol de acasă” pentru a avea suficient loc pentru toate poftele.

„Vacanța noastră a fost în Octombrie 2025. Am zburat cu Austrian Airlines pe ruta Bucuresti-Viena-Tokyo. Cazările au fost luate de pe Booking, iar cele 14 nopți au fost împărțite între Tokyo, Kyoto și Osaka”, a mai specificat ea.