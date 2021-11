Manda Epton a născut gemene la 50 de ani, după 11 ani de încercări de fertilizare in vitro și aproape 48.000 de euro cheltuiți

Daily Mail a relatat povestea Mandei Epton, o mamă care și-a împlinit în sfârșit visul chiar dacă mai târziu decât și-a dorit.

Prin ce a trecut femeia înainte să rămână însărcinată cu fetițele gemene

Manda Epton a născut două fetițe gemene la vârsta de 50 de ani, după 11 ani în care a încercat să rămână însărcinată și aproape 48.0000 de euro cheltuiți. Femeia are 54 de ani acum. E creatoare de modă de meserie.

Manda s-a născut în Oxford, dar în prezent locuiește în Sydney, Australia. Ea a luat decizia să aibă un copil la vârsta de 39 de ani după ce relația de lungă durată pe care a avut-o s-a încheiat. A fost momentul când a decis să fie mamă singură.

„Am început să fac tratamentele la vârsta de 39 de ani, pentru că întotdeauna mi-am dorit să am o familie. Am mai avut întâlniri cu bărbați în ultimii 10 ani, dar am simțit constant această presiune legată de faptul că încă îmi doream copii”, a spus ea.

Manda a decis să folosească ovule și spermatozoizi de la donatori, ca să poată rămâne însărcinată. Costurile au fost mari pentru bugetul ei și a fost nevoită să se folosească și de economii.

Primele tentative de a rămâne însărcinată, prin metota FIV (fertilizare in vitro), au eșuat. De altfel, momentele în care femeia a simțit că vrea să renunțe nu au fost deloc rare, dar a continuat să spere până în ultima secundă.

„Am avut avorturi spontane, am avut momente când am vrut să renunț, dar chiar mi-am dorit cu ardoare să am copii. M-am gândit să și adopt, dar lista de așteptare se întindea pe șapte ani, iar femeile singure, fără parteneri, sunt la sfârșitul listei”, a mai spus Manda.

Un moment dureros a fost și când un psihoterapeut i-a spus Mandei, pe când ea avea 43 de ani, că trebuie să accepte faptul că nu va fi niciodată mamă. Viața avea să îi ofere, însă, cea mai mare bucurie după atât de mult timp de așteptare. La sugestia unei prietene, Manda a mers în cele din urmă la o clinică de fertilizare in vitro din Cape Town, Africa de Sus, unde costurile erau mai mici decât în Australia.

Cu totul, femeia a suportat 23 de tratamente de fertilizare in vitro, iar înainte de trei avorturi spontane, le-a dat naștere celor două fetițe, pe Chloe și Freya, care au trei ani acum. Manda a cheltuit în tot acest timp aproape 48.000 de euro pentru a putea avea copii.

Manda a născut fetițele prin cezariană, în august 2018, după o sarcină relativ sănătoasă.

„M-am simțit destul de rău în primele cinci luni de sarcină și am avut vărsături non-stop. Fiind și o femeie mai în vârstă, am avut nevoie de foarte multe injecții care să mă ajute, însă ambele mele fiice sunt perfect sănătoase”, a mărturisit ea.

Fetițele Mandei sunt adorabile, au ochii albaștri și bucle aurii, așa cum și-a dorit ea. Mama lor susține totodată că deși a devenit atât de târziu mamă, se consideră „mai bună” decât foarte multe dintre mamele tinere din ziua de azi pentru că ea nu este atât de „obsedată” de tehnologie.

