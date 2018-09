Vine MARELE CUTREMUR în România? Femeia care a prezis tragedia de la Colectiv ne avertizează: „Începe un CUTREMUR puternic”

Celebra prezicătoare, Maria Ghiorghiu, este convinsă că România va fi lovită de un cutremur devastator. Un vis pe care femeia care a prevestit tragedia de la Colectiv l-a avut în noaptea trecută, o face să creadă că țara noastră ar putea fi lovită de o nenorocire:

„Dragii mei,



Am inchis calculatorul cu dorinta de a ma culca ,dar, a trebuit sa-l deschid din nou pentru a scrie cee ce mi s-a arătat după ce am inchis calculatorul.

In aceasta noapte, stand in pat cu ochii inchisi vad inspre Apus o incapere mare, ca o Sala in care ar incapea multi oameni. Aici se afla o platforma imensa ,precum acelea pe care se practica tot felul de sporturi.

Era noapte. Vad doua maini care tin de marginea acelei platforme, ce se asemana cu o prelata ,asa era confectionata.

Brusc,incepe un CUTREMUR puternic. Mainile tineau de marginea acelei platforme ,dar tot se cutremura tare.

În secunda urmatoare dragilor, vad cum Apele se umfla enorm,si ca un monstru urias se revarsa peste pămant.

Apele erau inalte de cativa metri. Asa cum vedem norii apocaliptici pe Cer,tot la fel vedeam si eu Apele care se ridicasera ca un monstru si acoperea pămantul.

Unde anume se va produce aceasta CATASTROFA sau cand,eu nu cunosc dragilor. DUMNEZEU nu a voit ca noi sa stim locul ziua sau ora.”, a scris Ghiorghiu pe blogul său.