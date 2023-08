Mergea cu mașina pe un drum întunecos de pădure când i-a apărut asta în față. Ce a descoperit șoferul autovehiculului | VIDEO

O călătorie prin pădurea întunecată a venit cu o surpriză neașteptată pentru Richard Waldron și Shannon Lee pentru doi tineri care se plimbu cu mașina. În timp ce se aflau pe un drum montan din Parcul Național Ben Lomond, cei doi aventurieri au experimentat o întâlnire cu unele dintre animalele Australiei.

Pădurile întunecate sunt adăpostul perfect pentru misterioasele creaturi ale naturii. Cu toate acestea, ceea ce a urmat avea să depășească orice așteptări.

Cei doi mergeau liniștiți cu mașina când au observat prima dată ceva ca o dâră neagră ce se prelinge pe șose, iar cu fiecare apropiere căpăta forma unei creaturi ciudate. Cei doi s-au apropiat și au văzut niște animale destul de cunoscute, a căror prezență de obicei discretă, a fost dezvăluită de luminile farurilor mașinii.

Doi tineri au fost surprinși să descopere în toiul nopții mai multe animale care traversează drumul. Imaginația le-a jucat feste atunci când au privit din depărtare

"Amândoi am simțit un sentiment de uimire când am văzut că traversau drumul", au povestit Waldron și Lee pentru The Dodo. "Am știut că a fost un moment foarte special și am fost atât de fericiți că am reușit să îl surprindem pe video totul", potrivit Thedodo.

Parada de cinci călători spinoși era formată din echidne, numite și "furnicari spinoși" - animale evazive care se găsesc de obicei în Australia, Tasmania și Noua Guinee sunt multe creaturi extraordinare, adesea considerate solitare și foarte dificil de observat în mediul lor natural, ceea ce le face atât de speciale.

Cei doi aventurieri au simțit că au fost martorii unui moment unic, care le-a permis să vadă mai mult decât au sperat vreodată.

Potrivit National Wildlife Federation, echidnele sunt în general solitare, așa că sunt rareori văzute în grupuri, dacă reușești să le zărești, având în vedere natura lor tăcută și camuflarea abilă, este un moment de ținut minte.

În timpul iernii australiene, echidnele vor forma “trenuri” de împerechere precum cel pe care Lee și Waldron l-au întâlnit.

"Nu ne-am dat seama cât de special a fost până când nu am postat [videoclipul] pe TikTok și toată lumea a început să comenteze despre cât de norocoși am fost să vedem așa ceva", au declarat Waldron și Lee. "Cei mai mulți oameni par să fi văzut doar [două] la un moment dat".

Grupurile locale de apărare a faunei sălbatice și de turism au fost încântate de descoperirea lui Waldron și Lee - o amintire uimitoare a lumii naturale uimitoare care există în jurul nostru.

"[Cât de] drăguți sunt tipii ăștia!" a scris Visit Northern Tasmania într-o postare pe Facebook despre videoclip. "Acesta este un mement grozav pentru a o lua mai ușor pe drumurile din Tasmania și pentru a fi conștienți de faptul că împărțim acest spațiu cu Native Wildlife".

