Mesajul SFÂȘIETOR al unei mame, înainte de a pierde lupta cu cancerul. Rugămintea extraordinară pentru apropiații ei. „Mergeți și…”

O mamă din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord le-a lăsat familiei și prietenilor ei un mesaj sfâșietor înainte de a pierde lupta cu cancerul. Femeia fusese anunțată în urmă cu un an că nu mai are mult de trăit.

Jenny Thirlaway le-a reamintit copiilor ei gemeni, în vârstă de 9 ani, că „lumea poate fi un loc minunat” și i-a mulțumit soțului ei, Scott, de care ea a avut grijă într-o perioadă când și el s-a luptat cu o formă de cancer.

Ea și-a aflat diagnosticul chiar atunci când primise vestea bună că starea de sănătate a soțului ei se îmbunătățise.

„Nu ai habar cât de mult îmi vei lipsi”, i-a scris ea soțului ei, căruia i-a mulțumit că i-a fost alături și a învățat-o despre răbdare, modestie și demnitate.

Jenny a murit marți, la vârsta de 46 de ani, la doar un an după ce a fost diagnosticată cu cancer intestinal în fază terminală.

Mesajul ei a apărut pe internet la o zi după ce femeia a murit. Ea avea aproximativ 3.000 de persoane care îi urmăreau activitatea online.

„Minunata mea familie, dacă citiți asta, înseamnă că s-a încheiat călătoria pe care am început-o acum aproximativ un an. Am câteva lucruri de spus. Vă mulțumesc că m-ați însoțit în această călătorie. Ați făcut toți diferența într-un fel sau altul, și sunt foarte recunoscătoare pentru asta. Cuvintele și faptele prin care mi-ați arătat sprijin, încurajare, iubire și bunătate mi-au arătat mie, dar și mai important, copiilor mei, că lumea poate fi un loc minunat”, a scris ea, adresându-se și celor care au urmărit-o pe rețelele de socializare.

„Scott, sunt convinsă că cei doi copii ai noștri rămân pe cele mai bune mâini, în siguranță, avându-te pe tine ca tată”, a mai scris ea, adresându-se soțului ei.

Apoi, femeia le-a cerut părinților și prietenilor ei să facă trei lucruri după moartea ei.

„1. Ieșiți pe stradă și faceți o faptă bună pentru cineva, la întâmplare. Pur și simplu alegeți un străin și faceți ceva frumos pentru acea persoană”, a fost prima ei rugăminte.

Cea de-a doua rugăminte a lui Jenny a fost ca toate femeile care au cunoscut-o să poarte ruj roșu în acea zi.

„3. Intrați într-un bar și ciocniți un pahar pentru iubire, bunătate, prietenie și distracție. Vă mulțumesc, prieteni, pentru o călătorie incredibilă. Multă iubire”, a încheiat ea.

Femeia a publicat și o fotografie în care apare zâmbind la cameră și ținând într-o mână o sticlă cu șampanie scumpă.

Jenny își deschisese un blog pentru a-și împărtăși povestea, după ce doctorii au anunțat-o că mai are doar un an de trăit.

Ea a murit marți, 17 iulie, la Spitalul St Oswald din Gosforth, Newcastle.