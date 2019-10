Mirele a trăit cel mai mare șoc, chiar în fața altarului. Când și-a privit mireasa, a încremenit: „Cineva să-mi spună că nu văd bine!”

Un mire a avut parte de o sperietură pe cinste în fața altarului. În aplauzele invitaților, mireasa și-a făcut apariția și a început să pășească spre cel care avea să-i devină soț. Câteva secunde mai târziu, emoțiile bărbatului s-au transformat în nedumerire. Ce făcuse, în secret, mireasa?

O mireasă a pus la cale o farsă de zile mari, la propria nuntă. Lyndsey Holgate s-a gândit că este momentul perfect să îi dea o lecție logodnicului ei, care este mereu pus pe glume. Ea a angajat un travestit celebru în Marea Britanie, pentru o apariție surpriză.

În ziua nunții, totul era aranjat. Mirele era deja în fața altarului și toți invtații erau prezenți. Lipsea mireasa. Muzica a început, iar o siluetă îmbrăcată în alb și-a făcut apariția și a început să pășeasă spre altar.

Pe măsură ce se apropia de el, expresia de pe fața mirelui începea să se schimbe. Într-un final, roșu la față, izbucnește în râs, cerând să i se explice ce se întâmplase cu logodnica lui. Ei bine, sub voalul alb nu era Lyndsey, ci Regina Sparkles! Travestitul s-a îndreptat duios spre altar, i-a aruncat un zâmbet mirelui și și-a văzut mai departe de drum.

În timp ce toți cei prezenți râdeau, adevărata mireasă a ieșit „din culise”.

„Rob e mereu pus pe glume. Eu și verisșoara mea, care mi-a fost și domnișară de onoare, am vrut să i-o coacem, chiar la nuntă! Am văzut că Regina Sparkles mai făcuse ceva asemănător, la o petrecere și am vrut să încercăm și noi. Din clipa în care Regina și-a făcut apariția, Rob a început să țipe la fratele meu, să-l întrebe ce se întâmpla. Fața lui era roșie și nu se putea opri din râs”, a povestit mireasa.