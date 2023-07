Moment viral pe TikTok. După 60 de ani, un bărbat și-a cerut în căsătorie iubita din liceu VIDEO

O poveste impresionantă de dragoste cu final fericit a devenit virală pe TikTok, după ce un bărbat și-a cerut iubita din liceu de soție abia după 60 de ani de când s-au cunoscut. Aceștia au pierdut legătura, de-a lungul anilor, însă ce a urmat a surprins întreg internetul!

Un medic din Statele Unite ale Americii și-a surprins partenera, familia, dar și întreg internetul, cu gestul neașteptat făcut în timp ce se afla în aeroportul din Florida. Acesta a îngenungheat în fața iubitei lui, pe care a cunoscut-o pentru prima oară în liceu, în urmă cu mai bine de 60 de ani. Cei doi au avut o relație, însă s-au despărțit, dar au reluat legătura amoroasă în urmă cu o lună.

Fără să mai piardă timpul, bărbatul a decis că ea este aleasa inimii sale, astfel că a cerut-o de soție de față cu toată lumea care se afla în aeroport la acel moment. Clipa emoționantă a fost filmată, iar videoul cu pricina a ajuns viral pe platformele de socializare.

Moment viral pe TikTok. După 60 de ani, un bărbat și-a cerut în căsătorie iubita din liceu

Urmăritorii au fost impresionați cum povestea de dragoste din adolescenţă a celor doi a renăscut după 60 de ani, atunci când Thomas şi-a găsit iubita din liceu, pe Nancy. După săptămâni de conversaţii la telefon, bărbatul a organizat o surpriză de neuitat pentru ea, atunci aceasta a ajuns în Florida pentru a-l întâlni.

Thomas s-a pus în genunchi chiar în aeroport şi a cerut-o în căsătorie, după ce aceștia s-au îndrăgostit pentru prima oară în urmă cu 6 decenii. Emoționată și surprinsă peste măsură, femeia a spus „Da!”, spre bucuria celor prezenți.

Aceștia au avut o relație în adolescență, însă lucrurile nu au funcționat atunci între ei și au decis să se despartă. În urmă cu o lună, cei doi au intrat din nou în contact și se pare că a fost dragoste...la a doua vedere! Proaspeții însurăței și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, iar sentimentele lor nu au dispărut de-a lungul anilor.

Thomas s-a îmbrăcat astfel în costum, s-a pregătit cu un buchet de trandafiri și a rostit și un discurs emoționant, înainte de a pune marea întrebare.

„Draga mea Nancy, au trecut 60 de ani de când ne-am întâlnit, 56 de ani de când am ieşit împreună, 10 ani de când te-am văzut ultima dată şi 20 de zile de când am început din nou (relația n.r). Tu ai fost mereu cea de care am fost îndrăgostit, încă de pe vremea când erai majoretă. Tu ești motivul zâmbetului meu și îmi faci inima să tresară de fiecare dată”, a spus bărbatul, cu vocea tremurândă de emoţie. Nancy a început să plângă de emoție și a acceptat cererea în căsătorie, în aplauzele celor prezenți.