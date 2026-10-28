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Momentul în care un jeep plonjează într-o râpă, în mijlocul pădurii. Manevra extrem de periculoasă, făcută intenționat | VIDEO

Momentul în care o mașină off road sare de pe drum și plonjează într-o râpă, în mijlocul pădurii, a fost filmat. Manevra riscantă, făcută intenționat, l-a pus în pericol pe șofer.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 09:28 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 09:28
Momentul în care un jeep plonjează într-o râpă, în mijlocul pădurii | Instagram/longtrack_jack
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Un jeep rulează cu viteză prin pădure, apoi sare de pe drum și pare că zboară peste o râpă. Filmarea, realizată în Mexic, surprinde o manevră off-road extremă, care îl poate pune în pericol pe șofer.

Un jeep sare în gol, în mijlocul pădurii

În imaginile care au strâns peste un milion de aprecieri se vede cum mașina de teren se apropie cu viteză de marginea drumului. În câteva secunde, vehiculul părăsește solul și sare peste râpă. Pentru o clipă, jeepul pare că zboară, înainte de a ajunge din nou pe sol.

Astfel de imagini sunt distribuite frecvent de pasionații de off-road, un sport în care șoferii își testează mașinile pe terenuri dificile. Unele vehicule sunt modificate special pentru a face față unor obstacole pe care o mașină obișnuită nu le-ar putea depăși.

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Mașinile off-road pot fi modificate pentru salturi extreme

Vehiculele folosite în astfel de cascadorii pot avea suspensii speciale, care ajută la absorbirea șocurilor la aterizare. Unele sunt echipate și cu structuri suplimentare de protecție, menite să reducă riscurile în cazul unui impact sau al unei răsturnări.

Aceste modificări nu elimină însă pericolul. Un salt de la înălțime poate duce la pierderea controlului, la avarierea gravă a mașinii sau la rănirea șoferului.

În plus, terenul din pădure poate ascunde obstacole greu de observat. Rădăcinile, pietrele și diferențele de nivel pot schimba traiectoria mașinii în momentul aterizării.

Felul în care jeepul pare să zboare peste râpă a atras atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale. Mulți au crezut că imaginile sunt trucate sau realizate cu ajutorul inteligenței artficiale. Există însă și informații potrivit cărora acest moment ar fi fost, de fapt, o cascadorie asistată de profesioniști.

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