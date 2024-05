„Nici nu mi-am dat seama că sunt diferită” Tânăra venită parcă din ”altă lume”! Oamenii nu o cred când spune că este reală

O tânără în vârstă de 22 a reușit să cucearească întreaga planetă cu frumusețea sa bizară! Chipul ei neobișnuit a atras imediat atenția internauțulor, făcându-i pe mulți să creadă că vine „dintr-o altă lume”!

O tânără a devenit virală în mediul online datorită aspectului ei unic. Trăsăturile sale neobișnuite au atras imediat atenția, făcându-i pe mulți să o asocieze cu celebrele personaje din filmul „Avatar” sau chiar cu un extraterestru, potrivit Profimedia.

Tânăra spune că e comparată cu un „Avatar”

Magda Myszczynska a strâns milioane de vizualizări pe TikTok, dar spune că nu și-a dat seama că trăsăturile sale erau neobișnuite. Pentru ea a fost un șoc când internauții au început să îi lase comentarii în care să îi spună ca pare „din altă lume”, potrivit whatsthejam.com.

Tânăra în vârstă de 22 de ani este mama unui băiețel de doi ani și spune că nici ea, nici fiul ei nu au primit vreun diagnostic din punct de vedere medical. Însă, forma bizară a ochilor continuă să atragă atenția, iar mulți nu o cred că este reală.

„Mulți oameni au tot felul de teorii despre mine, cum că n-aș fi om, ci extraterestru. Este foarte nebunesc să citesc toate acele comentarii.”, a povestit ea, citată de sursa menționată mai sus.

Tânăra a continuat prin a spune că primește zilnic mii de comentarii în care oamenii discută despre aspectul ei. În cele mai multe dintre reacții este comparată cu personajele din „Avatar”, cu un extraterestru sau chiar cu „Tinkerbell”.

„Primesc mii de comentarii în mediul online. În cele mai multe sunt comparată cu un Avatar, cu sirene, cu Tinkerbell sau chiar cu un extraterestru. Mi se pare amuzant. Cred că oamenii nu sunt obișnuiți să vadă că alți oameni sunt diferiți prin aspectul lor fizic. Eu nu am crezut că arăt ciudat, până când am primit astfel de reacții în mediul online. Abia atunci am început să devin conștientă de trăsăturile mele.”, a adăugat Magda, potrivit whatsthejam.com.

Tânăra susține că oamenii o suspectează adesea de anumite afecțiuni

Magda a mai spus că primește multe comentarii în care oamenii o suspectează de anumite boli, ceea ce este extrem de frustrant pentru ea.

„Mulți îmi spun că sufăr de sindromul Waardenburg, dar nu am fost niciodată diagnosticată cu așa ceva. De asemenea, nici fiul meu. Este destul de frustrant.”, a transmis Magda Myszczynska, potrivit whatsthejam.com.

În ciuda comentariilor răutăcioase, tânăra mamă se bucură de numărul mare de urmăritori pe care l-a strâns.

„Cred că este grozav! Unii oameni se pot simți copleșiți de atâtea comentarii urâte, dar eu mă bucur de vizualizări și încerc să nu iau nimic personal.”, a mai adăugat ea, potrivit sursei citate.

