Arată ca o femeie, dar este un tânăr în vârstă de 21 de ani. Ce a putut să îi spună o clientă când l-a văzut la locul de muncă

Un tânăr care arată ca o femeie a povestit cea mai bizară experiență pe care a trăit-o la locul de muncă. O cleintă „îngrijorată” l-a luat de mâini și i-a transmis un mesaj care l-a lăsat fără cuvinte.

Un tânăr susține că este confundat în permanență cu o femeie din cauza înfățișării sale „androgine”. În timp ce ar putea părea amuzant, acesta spune că deja s-a săturat, mai ales că oamenii fac o mulțime de comentarii rătăcioase atunci când îl întâlnesc. Iată ce a putut să îi spună o femeie chiar în timp ce se afla la muncă.

Lucas McCarson, tânărul de 21 de ani care arată ca o femeie. Cum arată la bustul gol: „Atunci când ai corp de bărbat, dar față de femeie”

În ciuda faptului că s-a născut bărbat, Lucas McCarson a dezvăluit că oamenii întreabă în mod regulat dacă este femeie sau dacă este o femeie transgender. Tânărul în vârstă de 21 de ani care lucrează ca bartista într-o cafenea din Kentucky, a devenit viral în mediul online după ce a povestit ce a putut să-i spună o clientă, în timp ce se afla la locul de muncă.

În videoclipul, care a strâns nouă milioane de vizualizări, Lucas a spus că respectiva clientă l-a confundat cu o femeie transgender, înainte de a-i spune: „Dumnezeu te poate aduce pe calea cea bună”.

Tânărul a povestit cum s-a desfășurat totul pe contul lui de Tik Tok, unde a explicat că femeiea „l-a măsurat din priviri”, l-a luat de mâini și i-a spus: „Ca femeie creștină, sunt determinată să vă spun că Dumnezeu vă are în mâinile lui”

El a explicat: „De obicei, genul de oameni care simt nevoia să spună că, în special celor care arată ca mine, sunt de obicei din genul urât”.

„De obicei, cei care simt nevoia să spună astfel de lucruri oamenilor care arată ca mine o spun din răutate”, a adăugat acesta.

Pentru că nu a vrut să provoace o scenă și să atragă și mai multă atenție asupra lui, Lucas a putut doar să îi mulțumească acesteia și a rămas blocat. Cu toate acestea, când clienta a continuat: „Să știi că Dumnezeu te poate aduce pe calea cea buna”.

Tânărul de 21 de ani spune că deja s-a obișnuit cu astfel de comentarii și a invățat să trăiascp cu înfățișarea sa androgină. „Sunte de-opotrivă feminin și masculin, pentru că nu există reguli. Se întâmplă să arăt așa cum arăt și iau asta ca pe o binecuvântare.

„Sunt confundat cu o femeie în fiecare zi, în aproape tot ceea ce fac. Am fost confundat cu o fată până în gimnaziu, chiar și cu părul scurt. Am fost binecuvântat cu genele filipineze ale mamei mele. Cred că am combinația perfectă de caracteristici culturale feminine”, a mai ținut să precizeze.

Lucas a mai precizat că în ciuda faptului că nu se poartă și nu se îmbracă precum femeie, străinii subliniază mereu trăsăturile lui. „Indiferent de cum mă îmbrac sau mă comport, oamenii presupun automat că sunt femeie”, a mai recunoscut el.