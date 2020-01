O bufniţă salvată în Anglia, prea grasă să zboare

Bufniţa în cauză avea multe depuneri de grăsime în zona abdomenului şi a picioarelor, a completat el.

„Când am căutat mai bine şi am examinat locul în care a fost găsită, am descoperit că era plin de şoareci sălbatici. A fost un an chiar bun pentru speciile prădătoare, aşa că eu cred că ea s-a răsfăţat cam mult, a fost apoi udată şi prea grasă să mai zboare”.

Suffolk Owl Sanctuary a ţinut bufniţa la cură timp de două săptămâni, pentru a o readuce la greutatea normală, iar luni a eliberat-o în natură, în zona în care a fost găsită.

„Trebuia să ţină regim. Sper că a învăţat câte ceva”, a mai spus Samkin.

Sursa : news.ro