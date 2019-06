Creatură sinistră surprinsă de camerele de supraveghere

Vivian Gomez a postat un videoclip pe Facebook după ce a vizualizat camerele de supraveghere de la casă. Aceste imagini au șocat pe toată lumea. Ea susține că doua din camerele de supraveghere nu au înregistrat aceste imagini, însă una dintre ele a surprins creatura ciudată.

Videoclipul alb-negru arătă cum un vizitator subțire umblă pe lângă casa lui Vivian, înainte de a face câteva mișcări de dans imitând un pui, aruncându-și bratele în jurul lui. Părea să aibă urechi mari ca elful Dobby din serial Harry Potter și a mers aruncând din picioare înainte spre capătul străzii.

Pe lângă videoclipul de pe Facebook, proprietara confuză a scris:

”M-am trezit duminică dimineață și am văzut asta pe camerele de supravheghere și încerc să-mi dau seama...ce naiba? Mai întai am văzut umbra umblând de la ușa din față, apoi am văzut acest lucru...a mai văzut cineva asta pe camerele lor? Celelalte două camere nu au înregistrat nimic.”

Vivian consideră că aceasta e cu siguranță o glumă și că ea crede că este o fată slabuță cu părul prins în așa fel încât să provoace efectul de urechi mari ca de elf. Aceasta consideră că fata s-a plimbat prin fața camerei știind foarte bine că acolo se află una.

Acest lucru a fost făcut doar pentru a atrage atenția, iar privind reacțiile la postarea lui Vivian, respectiv 7,354,755 de vizualizări, 127.735 de distribuiri, 37 de mii de reacții la videoclip și 150 de comentarii, cu siguranță persoana cu pricina s-a făcut remarcată.

Oamenii au venit cu diferite speculații privind ce poate fi în acest videoclip și unii au sugerat că era „un copil purtand flip flop-uri cu pantaloni scurti pe cap”. Alții sunt încântați de asocierea cu Dobby, elful din Harry Potter și se bucură de reîncarnarea lui.

O persoană amuzată a scris: „Dobby a venit să vă asigurare că sunteți în siguranță!”

În timp ce altul era mai înspăimântat de scenă, răspunzând: „Am frisoane! Cu siguranță nu este uman!”

Deși s-ar putea să nu aflăm niciodată dacă videoclipul este real sau nu, Vivian susține că nu l-a editat în nici un fel. La ideea că ar putea fi chiar Dobby, aceasta a făcut o glumă spunând că va lăsa lumin aprins în cazul în care creatura decinde să se iîntoraca.