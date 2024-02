O femeie a aflat că va deveni bunică și i-a sugerat fiicei sale să dea copilul la adopție. Care este motivul

Atunci când a aflat că va deveni bunică, o femeie i-a sugerat fiicei sale să dea copilul la adopție, căci ea nu dorește să îl crească. Dezvăluirea femeii a stârnit un val impresionant de reacții.

Venirea pe lume a unui copil reprezintă un motiv mare de bucurie nu doar pentru părinții celui mic, ci și pentru bunici. Pentru o femeie, însă, vestea că va deveni bunică nu a adus fericire. Aceasta i-a cerut fiicei sale să dea copilul la adopție, căci ea nu dorește să îl crească.

O femeie a aflat că va deveni bunică și i-a sugerat fiicei sale să dea copilul la adopție, fiindcă ea nu o va ajuta să îl crească

Aceasta este neobișnuita situție prin care a trecut o femei care într-o zi a aflat de la fiica sa în vârstă de 18 ani faptul că va deveni bunică. Supărată că a rămas însărcinată la o vârstă atât de fragedă, mama adolescentei i-a zis acesteia că ea nu vrea să își crească nepotul, așa că poate că ar trebui să ia în calcul adopția. Iată mai jos toată confesiunea femeii:

„La 16 ani, ea a venit la mine și mi-a zis ca aparține genului non-binar, dar doar uneori. În fiecare zi trebuia s-o întreb cum mă refer la ea în ziua respectivă. Am încercat s-o înțeleg și mi-am dat silința, dar după câteva săptămâni mi-a zis să mă refer la ea doar ca la o fată. Asta se întâmpla acum doi ani. Oricum, ulimul an a fost un adevărat chin. A vrut să ia un an de pauză înainte de-a merge la facultate, însă nu a putut să găsească un lco de muncă. Aparent, situațiile și contextele de la serviciu o afectează. Am întrebat de ce se uită oamenii ciudat la ea, mai ales că se îmbracă precum o fată. A fost la 4-5 locuri de muncă într-un an, a renunțat la toate.

Nu vrea să lucreze la un centru de relații cu clienții, căci nu suportă vorbitul la telefon. Acum caută un serviciu care merge făcut acasă, dar nu are succes. Acum a venit la mine să îmi spună faptul că e însărcinată în cinci luni. E foarte nervoasă pe mine și spune că e vina mea, că trebuia s-o pun pe tratamente hormonale ce opresc pubertatea în urmă cu doi ani. Ea crede că încerc s-o fac feminină, dându-i pastille contraceptive. Ea le-a aruncat, așa că a rămas însărcinată.

Ce ar trebui să fac, să dau timpul înapoi fiindcă ea vrea acum să fi făcut eu ceva diferit acum 2 ani? Existau și alte metode contraceptive fără hormoni, dacă ar fi cerut aș fi ajutat-o. Știa încă de când sarcina avea 2 luni că e gravidă, însă mi-a zis abia acum, când are 5 luni și e târziu pentru avort. În capul ei se raportează la copil ca și când ar fi un frate mai mic și ca și când ar fi și el tot copilul meu. I-am zis că în niciun caz nu am de gând să îi cresc copilul, așa că ar trebui să ia în calcul adopția. Acum nu știu dacă am crezut un copil prea răsfățat sau dacă e vorba despre cineva cu probleme de personalitate”, a mărturisit femeia, potrivit mirror.co.uk.

Nu puțini au fost cei care au sugerat să dea copilul la adopție, căci tânăra nu pare să fie stabilă emoțional și pregătită pentru ceea ce implică un bebeluș.