O femeie a avut nevoie de ajutorul internauților pentru a-și localiza soțul. Ce s-a întâmplat între cei doi

Cu ajutorul oamenilor de pe internet, o tânără mamă a putut să-și localizeze soțul care părăsise căminul conjugal fără a se uita înapoi. În ciuda faptului că au împreună doi copii, bărbatul a plecat fără să dea nici măcar o explicație.

Charles Withers și-a părăsit familia brusc. Deși pentru aceste situații se folosește termenul de ghoasting, care reprezintă practica de a tăia brusc legăturile și comunicarea cu o altă persoană, fără niciun fel de avertisment, în cazul acesta respectivul era căsătorit, având chiar și copii.

Timp de un an Charlie nu și-a contactat familia. Soția acestuia s-a îngrijorat inițial, mai ales că bărbatul abia ce-și deschisese un restaurant în orașul în care locuiau.

„Anul trecut, când eram însărcinată cu copilul nostru cel mic, el a decis că viața de soț și tată nu mai era ceva ce voia și a dispărut fără urmă. Are un copil pe care nu l-a văzut de mai bine de un an și unul pe care nici nu l-a cunoscut. S-a mutat undeva în afara statului și și-a schimbat numărul de telefon”, scrie Ashley.

Conform filmulețelor postate pe Tiktok, Charlie vânduse o sumedenie de carduri cadou prin intermediul restaurantului. Acesta a luat toți banii și s-a făcut nevăzut.

După tot acest timp, Ashley McGuire a cerut ajutorul internauților pentru a-și găsi soțul. Aceasta s-a hotărât să divorțeze de Charlie și să-și continue viața.

Inițial oamenii au fost nedumeriți de ce femeia nu este îngrijorată pentru siguranța și viața soțului ei, însă Ashley știe deja că Charlie este în viață și chiar o duce bine.

Aceasta a apelat la un grup de Facebook intitulat Are We Dating the Same Guy, unde o serie de femei i-au scris că s-au întâlnit cu respectivul bărbat în diferite părți ale țării. De asemenea, acesta încă lucrează ca chef în diverse restaurante din Rhode Island până în Texas.

Comentariile la postări sunt de-a dreptul savuroase. Unul dintre urmăritori a scris: „Nu mai poate omul să-și abandoneze soția și copiii în pace?”

Iar un altul a venit cu ideea ca cineva să stabilească o întâlnire romantică și în schimb să apară soția cu actele de divorț.

„E o nebunie. M-am gândit că cineva din zonă ar putea fi în legătură cu el, dar nu m-am așteptat la ceea ce s-a întâmplat. Am primit mai multe informații decât era necesar pentru a-l localiza. Am sute de mesaje prin care trebuie să trec”, a mărturisit Ashley copleșită de mesajele primite.

Postarea sa a devenit virală, astfel ajutând-o în procesul de divorț.