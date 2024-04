Ramore și soția lui divorțează la doar 2 luni de la nuntă. Câștigătorul sezonului 13 iUmor și Denisa Drăgan au o fetiță de 5 luni

Remus Iosub aka Ramore, așa cum s-a făcut cunoscut în cadrul show-ului iUmor, și-a luat prin surprindere fanii după ce s-a aflat că divorțează la două luni distanță de la nuntă! Iată ce detalii au ieșit la iveală în mediul online.

De curând, soția lui Ramore, Denisa Drăgan, a anunțat pe pagina sa de Instagram faptul că cei doi urmează să divorțeze chiar dacă și-au unit destinele în luna februarie a acestui an.

Decizia i-a uimit pe internauți, iar subiectul a luat amploare mai ales pe platforma Tik Tok, acolo unde utilizatorii platformei insistă să afle mai multe detalii cu privire la viața lor privată.

Iată ce se întâmplă în prezent între cei doi și cum s-a ajuns la această decizie neașteptată!

Remus Iosub divorțează la doar 2 luni de la nuntă

Pentru că relația lor părea perfectă și departe de o despărțire, nimeni nu s-ar fi așteptat ca cei doi să ajungă la un divorț. Cu toate acestea, după ce au apărut mai multe vehiculații cu privire la acest aspect, Denisa Drăgan a confirmat totul pe pagina sa de Instagram.

Astfel, cei doi deja s-au separat, luând decizia tristă de a nu mai locui împreună. Potrivit SpyNews, pentru un moment, Ramore și Denisa nu ar fi semnat încă actele de divorț, dar ar ajunge în acest punct cât de curând.

Remus și soția lui au o fetiță de 5 luni ce poarte numele de Alba pe care o iubesc enorm, amândoi continuând să se implice în creșterea ei în mod egal, indiferent alături de cine va rămâne.

Vehiculațiile au apărut în mediul online după ce aceștia au renunțat să mai posteze împreună, deși ei publicau diferite videoclipuri și imagini aproape zilnic, ținându-i la curent pe fani cu tot ce se întâmplă.

Inițial, Denisa Drăgan ar fi postat pe pagina sa de Instagram un story în care a declarat că s-au despărțit, dar care ulterior nu a mai fost disponibil. De atunci, internauții au început să îi adreseze tot mai multe întrebări, chiar și pe Tik Tok, unde proaspăta mămică a dezvăluit ce se întâmplă în prezent cu ei și de ce au ajuns la această decizie neașteptată.

„Bine că ai venit să îmi urezi casă de piatră în plin divorț. Ne respectăm prea mult, ne adorăm prea mult, ne dorim prea mult și ne-am despărțit de la prea mult bine! Am lăsat totul la Insta Story, am și cerut să nu ni se pună întrebări. Da, am postat un story în care am spus că ne-am separat.

Este logic că îmi vedeți activitatea de pe rețelele sociale și mie și încă soțului meu. Vedeți că nu mai locuim împreună, eu sunt la mine acasă, el e la el acasă. Nu a înșelat nimeni pe nimeni, cel puțin eu așa sper”, a prezicat Denisa Drăgan prin intermediul platformei TikTok.

Internauții au rămas uimiți totuși atunci când au văzut un videoclip încărcat ieri pe pagina Denisei de Tik Tok, în care se putea observa că ea încă poartă verigheta, menționând că și el face același lucru.

„De ce toată lumea vorbește de divorț când ea încă poartă verigheta? Și el la fel. Poate e doar o perioadă și se vor împăca” a spus o internaută.

„Probabil le mai poartă .. din respect, iubire .. pentru omul iubit și tatăl fetiței ei! Nu este așa ușor să arunci așa totul.. mai ales când mai este și un copil și iubire...” a răspuns un alt internaut.

