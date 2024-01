O femeie a crezut că are o simplă tuse, dar când a ajuns la spital a primit un diagnostic crunt din partea medicului.

Atunci când a început să se simtă din ce în cem ai rău și să aibă o tuse tot mai puternică, o femeie s-a dus la spital și, după numeroase analize și investigații, medicul i-a pus un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața radical.

O femeie a crezut că are o simplă tuse, dar când a ajuns la spital medicul i-a pus un diagnostic crunt

Sinead Kay, de meserie profesoară, a mers la spital pentru a face niște analize fiindcă prezenta o tuse persistentă. Nu se simțea deloc bine, iar simptomele păreau că se agravează. Când s-a dus din nou, ca să afle rezultatele, medicul i-a spus femeii că are cancer la plămâni.

Citește și: O studentă avea dureri de cap și a crezut că e de la mahmureală, dar medicul i-a pus un diagnostic crunt. Ce avea tânăra, de fapt

„Nu mi-am imaginat vreodată că acest lucru ar putea să mi se întâmple mie. Nu am fumat niciodată și nici măcar nu am fost vreodată tentată să fac acest lucru. Ba mai mult decât atât, am fost mereu împotriva fumatului. Am fost mereu adolescentul enervant, care îl taxa pe tata că fumează și că ar trebui să se lase. Am început să plâng când am aflat vestea, dar totodată am vrut să aud ce este de făcut”, a zis femeia, potrivit celor de la metro.co.uk.

„În iunie 2023 eram o mamă ocupată cu patru copii, având totodată și o carieră în educație. Abia așteptam să vină vacanța de vară, ca să mă bucur de timpul liber alături de copiii mei. După o primăvară rece, în sfârșit vremea începea să se încălzească. Când am început să tușesc am crezut că e un simptom banal, probabil de la o răceală sezonieră. Abia când cineva mi-a atras atenția că durează de mult am realizat că ceva nu este în regulă”, a povestit doamna.

Deși vestea primită de la doctor a întristat-o destul de mult, profesoara nu s-a lăsat descumpănită, ci a început să se documenteze mai mult despre boală și despre operația pe care urma s-o facă. Procedura a avut loc în august 2023 și, potrivit doctorului, a fost una de real succes. Ulterior, pacienta a fost nevoită să facă exerciții pentru a putea să facă din nou lucrurile pe care le făcea înainte.

Femeia a decis să își facă publică povestea pentru ca și alți oameni să știe să trateze cu atenție, seriozitate și promptitudine efectele încă din primele momente.