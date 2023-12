O studentă avea dureri de cap și a crezut că e de la mahmureală, dar medicul i-a pus un diagnostic crunt. Ce avea tânăra, de fapt

Atunci când a început să aibă dureri de cap, o studentă a crezut că e din cauza mahmurelii. Când a mers la spital, medicul i-a pus un diagnostic crunt.

Aceasta este neobișnuita situație prin care a trecut Lana Quinlan, o tânără în vârstă de 19 ani din Cardiff (Țara Galilor). Într-o zi, studenta a început să se confrunte cu o durere intensă de cap. Fiindcă fusese recent la o petrecere, unde a consumat ceva băuturi alcoolice, aceasta a crezut că senzația neplăcută de durere este cauzată, cel mai probabil, de o mahmureală.

Totuși, văzând că durerea nu trece, tânăra n-a mai stat pe gânduri, ci a decis să meargă la spital, ca să ceară ajutorul medicilor. Acolo, după numeroase teste, analize și investigații, doctorul i-a pus un diagnostic crunt, ce i-a schimbat viața: suferea o afecțiune cât se poate de serioasă, ce putea să îi pună viața în pericol.

„A fost ca o durere pe care n-am mai simțit-o niciodată până acum. Nici nu băusem chiar atât de mult încât să am dureri de cap atât de mari, însă știind că am făcut vaccin, părinții nu s-au gândit că e meningită. Când am ajuns la spital, la urgențe, abia dacă mai puteam merge și nici capul nu-l mai puteam ține drept”, a zis tânăra, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Practic, acest detaliu i-a făcut rapid pe medici să bănuiască ce are, de fapt.

Investigațiile au arătat faptul că nu avea simptome de mahmureală, ci meningită. Atunci când a ajuns la urgențe, fata abia mai putea merge și a stat mai bine de o lună în spital. Practic, viața i-a fost pusă în pericol de această afecțiune, iar tânăra nici măcar nu știa că se află în pericol.

Au trecut 12 luni de la diagnostic și tânăra încă suferă de dureri de cap, medicii considerând că sunt efecte adverse ale unei afectări la nivelul nervilor. S-a aflat ulterior că Lana, deși avea vaccinul antimeningococic făcut, a făcut o tulpină ce nu era acoperită de vaccin.

Studenta a ales să își facă public cazul pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a arăta că, uneori, simptomele banale pot ascunde afecțiuni serioase, ce pot pune în pericol viața pacientului.