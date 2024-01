O femeie a dezvăluit că mama ei s-a culcat cu soțul său, chiar cu 48 de ore înainte de nuntă. Detaliile întregii întâmplări au uimit oameni din întreaga lume.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o tânără, din cauza mamei sale. Femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit faptul că mama ei s-a culcat cu soțul său, chiar cu 48 de ore înainte de nuntă. Ceea ce a urmat i-a lăsat pe mulți fără cuvinte.

O femeie a dezvăluit că mama ei s-a culcat cu soțul său chiar cu 48 de ore înainte de nuntă. Ce a urmat

Se spune că nunta este unul dintre cele mai fericite momente din viața unei femei și că este clipa în care familia și rudele sunt alături mirilor.

Totuși, această experiență s-a transformat într-o amintire neplăcută atunci când o tânără a descoperit ce s-a întâmplat, chiar cu 48 de ore înainte de nuntă. Mama ei s-a culcat cu soțul tinerei, cu 2 zile înainte de ceremonie, însă secretul a ieșit la iveală abia la 2 ani după ce s-a întâmplat.

„Am avut petrecerea burlăcițelor. Eu m-am întors pe la 3 dimineața și am descoperit că nu era în patul nostrum. I-am dat mesaj, am presupus că e la un bar cu un prieten. Aparent, el era cu mama mea, chiar în camera de alături. În dimineața următoare, s-a dat jos încet din pat și s-a strecut în patul nostru, prefăcându-se că atunci a ajuns acasă, după ce băuse toată noaptea cu prietenii săi. S-a băgat în pat cu mine, m-a mințit și chiar s-a culcat cu mine, în condițiile în care s-a culcat și cu mama mea, cu doar câteva ore înainte. Ne-am căsătorit a doua zi, fiindcă am crezut minciuna lui. La doi ani după cele întâmplate am aflat adevărul și nu-mi vine să cred. Mama mea oricum are antecedente de genul acesta și a flirtat cu alți parteneri avuți de mine. Am și râs cu soțul meu, în repetate rânduri, pe acest subiect, el zicându-mi că nu o consideră atrăgătoare și că nu ar face așa ceva nici într-o mie de ani. M-am dus la mama s-o confrunt. Inițial a încercat să evite subiectul și să pară că nu știe nimic despre asta, apoi a dat vina pe soțul meu, spunând că ar fi obligat-o. Nu a recunoscut adevărul, nu și-a cerut scuze. Nu valorez nimic pentru ea”, a dezvăluit tânăra de 29 de ani despre mama ei de 55 de ani, mirror.co.uk.

Ulterior s-a aflat că femeia a ales nu doar să divorțeze, ci și să taie definitive legăturile cu mama ei.