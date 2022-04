O femeie a găsit un câine lovit pe stradă și l-a luat ca să aibă grijă de el, dar apoi a făcut o descoperire neașteptată

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut o femeie, la scurt timp după ce a asistat la o scenă dureroasă. Se afla la volan atunci când mașina din fața ei a lovit un câine și, nepăsător, șoferul și-a continuat drumul.

Ea însă a oprit și a luat patrupedul cu ea și l-a dus la veterinar, ca să îl salveze. Totuși, nu a durat mult și a făcut o descoperire complet neașteptată.

Andrea Athie conducea prin Cuidad Victoria, o localitate din Mexic. Femeia a văzut cu ochii ei cum șoferul din fața ei a lovit un câine și și-a continuat nestingherit drumul. Iubitoare de animale, aceasta nu a putut suporta gândul că patrupedul este rănit și abandonat, așa că a oprit imediat mașina și s-a apropiat de el.

A încercat să îl ridice, dar nu a reușit. Fără să mai stea pe gânduri, aceasta a sunat niște prieteni, pe care i-a rugat să vină ca s-o ajute. Astfel au reușit să urce animalul în mașină și femeia a mers la cel mai apropiat cabinet veterinar, pentru a se asigura că patrupedul este salvat și primește îngrijirile medicale necesare. Pe drum, tânăra a mângâiat și a consolat animalul, care a părut că apreciază și se bucură din plin de mângăierile primite.

Totuși, la scurt timp după ce a ajuns la veterinar, Andrea Athie a făcut o descoperire neașteptată. Medicul i-a zis că patrupedul nu era un câine, ci un coiot sălbatic.

Întâmplarea a devenit cunoscută după ce sora femeii a postat imagini cu animalul, spunând: „Sora mea a cules azi un coiot crezând că e doar un câine maidanez și l-a dus la veterinar”. Așa cum era de așteptat, mesajul de pe Twitter a devenit imediat viral și a adunat numeroase reacții și comentarii de la oameni din întreaga lume, arată cei de la mirror.co.uk.

Andrea Athie i-a pus numele Pancho și a făcut tot ce i-a stat în putință, medical vorbind, să îl salveze pe animal. Totuși, medicii nu au mai putut face nimic în acest sens. Femeia spune că are mulțumirea că a încercat și toată această întâmplare ar trebui să fie o lecție pentru oamenii de pretutindeni, care trebuie să ajute orice animal, domestic sau sălbatic, atunci când este rănit sau are nevoie de ajutor.

