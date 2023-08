O femeie a simțit că nu e singură în parc și a început să filmeze. Când a revăzut imaginile s-a speriat de creatura din întuneric

Femeia își plimba câinele în parc atunci când a simțit o prezență neobișnuită în jurul ei. Îngrijorată, a scos telefonul să filmeze, însă ce a surprins a bântuit-o multă vreme.

Hannah și Dave Rowett, în vârstă de 52 de ani, își plimbau câinii în Clumber Park, Nottinghamshire, atunci când o creatură neindetificată le-a tăiat calea. Speriați, au scos telefonul să filmeze, însă imediat ce au aprins blițul fantona a dispărut în întuneric, lăsându-i și mai surprinși.

Ce este creatura fantomă surprinsă în întuneric. Locul în care a fost filmată este cunoscut pentru activități paranormale

Proprietarii de pub Hannah și Dave Rowett își plimbau labradorii prin pădurea presupusă bântuită din Clumber Park, Nottinghamshire, în jurul orei 18:30, când doamna Rowett „a simțit că nu sunt singuri”, transnmite dailymail.co.uk.

Femeia în vârstă de 52 și-a amintit că și-a scos rapid telefonul din buzunar și a surprins o siluetă albă „înfricoșătoare” traversând drumul prin fața ei pe care a urmărit-o cu blițul pornit. După ce s-a uitat pe imagine

Atunci când a privit filmarea, ea s-a întors către soțul ei și i-a spus doar atât: „Tocmai am văzut o fantomă”. De asemenea a descris creatura surprinsă ca fiind o „figură demonică” ce se târa folosindu-și membrele lungi.

Deși este unul dintre cele mai vizitate parcuri, se spune că acesta este bântuit de un spirit feminin numit „Grey Lady”, care ar fi fost văzută în repetate rânduri purtând o mantie lungă, gri.

Sceptic de fel la astfel de fenomene paranormale, chiar și domnul Rowett a recunoscut că i s-a făcut pielea de găină când a văzut filmarea și acum este convins că fantomele există.

Clipul a fost inițial o fotografie live, în care cadre consecutive sunt legate pentru a face un videoclip scurt, dar doamna Rowett a spus că a convertit-o pentru a o putea distribui imaginile pe Facebook.

Videoclipul a strâns acum aproape 600 de reacții și aproape 2.000 de comentarii, utilizatorii speriați etichetând momentul „înfricoșător”, unul dintr el chiar glumind că se bucură că locurile de campare din parc au fost mereu pline.

Doamna Rowett, care spune că dintotdeauna „a avut un al șaselea simț dezvoltat”, a adăugat că „nu are o explicație logică” pentru experiența trăită în parc.

„Inițial am crezut că este un câine, dar când mă uit mai atens, era mai degrabă o formă de tip uman. Dave încă scotea unul dintre câini din mașină și am simțit că nu eram singură. Am făcut o fotografie și, în timp ce am făcut-o, a trecut peste camera.

„Este demonic felul în care se târăște cu membrele lungi. Nu își schimbă niciodată forma. Dacă ar fi fum, s-ar schimba”, a mai adăugat femeia speriată.