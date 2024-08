O badantă româncă a trăit surpriza vieții când a descoperit ce i-a lăsat prin testament bătrâna de care a avut grijă în Italia.

O româncă de 45 de ani a îngrijit ani de zile o bătrână din Italia. Acest caz nu este singular, mulți români apelând la această metodă pentru a-și susține familia.

Însă există un element cu totul special în povestea acestei femei. Ea a avut parte de o surpriză din partea bătrânei de 92 de ani de care avea grijă.

Citește și: Cu ce avere a rămas Catinca Roman după moartea mamei sale, Mioara Roman. Adevărul despre sumele de bani și datorii

O femeie care a avut grijă ani de zile de o bătrână din Italia a primit o moștenire incredibilă. Ce era trecut în testament

Articolul continuă după reclamă

Antoneta, bătrâna din Italia, a luat o decizie cu totul neașteptată chiar și pentru familia sa. Aceasta i-a lăsat româncei care a îngrijit-o ani întregi propria locuință. Casa este situată în orașul italian Brescia, conform unei surse.

„Am primit de la ea atenția, grija și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la nepoții mei”, a declarat bătrâna.

Citește și: Cindy Jackson a cheltuit o moștenire pentru a arăta cu 25 ani mai tânără. Ce vârstă are, de fapt

Cu toate acestea, cei șase nepoți ai Antonetei au contestat decizia în fața instanței judecătorești. Aceștia au susținut că badanta a profitat de starea de sănătate precară a bunicii lor și a forțat-o să o treacă în testament.

Însă bătrâna a apărat-o pe româncă și chiar a acceptat să facă toate controalele necesare pentru a demonstra că încă se află în deplinătatea facultăților mintale, astfel putând să decidă cui lasă moștenire bunurile după deces.

Presa italiană susține că procuroarea Marzia Aliatis a acuzat-o însă pe femeia care a avut grijă de bătrână că a obligat-o să-i doneze imobilul, dar și să-i transfere 9.000 de euro, plata necesară actelor notariale.

Citește și: O femeie a primit moștenire 1 miliard de dolari. Ce a făcut cu banii a surprins pe toată lumea

În tot timpul procesului, Antoneta a fost internată la un centru de îngrijire pentru bătrâni, considerându-se că românca nu mai poate avea grijă de ea.

Avocata bătrânei, Rosa Afrune, a prezentat însă în instanță o copie a testamentului și o scrisoare în care Antoneta își explica gestul.

„Dragii mei nepoți, vă rog să nu fiți supărați pe mine pentru ceea ce am hotărât în testamentul meu. Am ajuns să iau această decizie pentru că m-am simțit abandonată de voi toți. Așa cum voi nu v-ați simțit obligați față de mine cu ceva, la fel și eu am considerat că sunt liberă să decid ce voi face și cui voi lăsa bunurile mele după ce nu voi mai fi”, era notat în scrisoare.

Citește și: Cum se împarte moștenirea unei persoane decedate. Ce trebuie să știi despre moștenirile din 2024

În testamentul acesteia, era specificat faptul că româncei îi revine casa din oraș, în timp ce nepoților le revine magazinul familiei, care era în proprietatea bătrânei.

„Am avut de la această femeie atenția și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la voi. (...) Vă cer și doresc în mod deosebit ca deciziile mele să fie respectate”, a continuat ea.

Însă toate acestea nu au fost de ajuns pentru procuroarea care se ocupa de caz, astfel că a mers personal pentru a discuta cu bătrâna.

Citește și: Moștenitoarea imperiului Dedeman este cea mai bogată tânără din România. Cine este și ce studii are

„Bătrâna de 92 de ani este lucidă și conștientă de tot ceea ce afirmă”, a declarat Marzia Aliatis, după vizita la centrul pentru bătrâni.

Astfel că, procesul s-a finalizat în favoarea badantei. Românca a decis să ia legătura cu un judecător pentru a o aduce pe bătrână acasă și să continue să o îngrijească până în ultimele clipe.