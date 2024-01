O femeie a reușit să uimească din plin atunci când a dezvăluit faptul că mama ei are o aventură cu soțul ei. Se pare că cei doi nu s-ar fi oprit doar la atât.

Soția a descoperit că soțul ei are o aventură cu soacra | sursa foto: Shutterstock

Aceasta este incredibila confesiune făcută de o tânără în vârstă de 26 de ani. Chiar în timp cee a era însărcinată, soțul ei a avut o aventura cu mama ei, fără pic de reținere. Mai mult decât atât, se pare că cei doi ar fi ascuns un secret „murdar”.

O femeie însărcinată a descoperit că soțul ei are o aventură cu soacra. Ce secret „murdar” a ieșit la iveală despre cei doi

Se pare că totul s-a întâmplat chiar când tânăra în vârstă de 26 de ani era însărcinată. În timp ce căuta în telefonul bărbatului ei, aceasta a descoperit ce secret „murdar” ascundea el și soacra lui.

Supărată, femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit totul în mediul online, dorind nu doar să se confeseze, ci și să afle ce părere au și alții despre cele întâmplate:

Citește și: O femeie a descoperit că soțul avea o aventură cu mama ei, adică soacra lui! Ceea ce a urmat întrece orice imaginație

„Am descoperit faptul că soțul meu, în vârstă de 30 de ani, se culcă cu mama mea, în vârstă de 52 de ani. Cei doi au o aventură. Sincer, nu știu cum cum să reacționez. Sunt însărcinată în patru luni acum și încerc să nu mă las copleșită de supărare, căci asta poate afecta copilul”, a mărturisit tânăra pe Reddit, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Mai mult decât atât, femeia a spus că avea de ceva timp suspiciuni în privința soțului său și bănuia că acesta este infidel, dar nu s-a gândit niciodată la faptul că cealaltă femeie din viața lui este, de fapt, propria mamă.

Citește și: Ce a putut să ceară socrul unei mirese, chiar în noaptea nunții. Un invitat a dezvăluit totul

Tânăra a spus că soțul ei a fost încântat de vestea că vor deveni părinți, însă s-ar fi schimbat radical la două săptămâni distanță. Omul a încetat să mai fie afectuos cu ea, și asta i-a trezit suspiciuni tinerei.

„A încetat să mai mănânce mesele pe care i le pregăteam și îmi spunea că a mâncat deja. Am observat că poza cu noi de pe fundalul telefonului lui dispăruse. M-am uitat în telefonul lui și am găsit mesaje, clipuri video și poze. Mi se face rău numai când mă gândesc peste ce am dat. Erau fotografii cu mama mea îmbrăcată în lenjerie intimă, iar el i-a trimis poze indecente, cu părțile lui intime. El i-a spus mamei că ar trebui să se oprească, să nu mă rănească pe mine, însă mama mea i-a zis că nu o să fiu rănită cât timp ei doi vor păstra aventura lor secretă.

Dar ce m-a durut cel mai tare a fost un mesaj trimis de ea acum câteva zile, când mama i-a zis soțului meu că îl iubește mult, că îi mulțumește că a făcut-o să uite de decesul tatălui meu și că nu mai poate ține secretul, așa că eu nu am decât să accept relația lor. Vrea să plece și să trăiască alături de el. În noaptea aia știu că a mers la ea, căci bărbatul meu a venit la 1 dimineața acasă. Am toate dovezile, dar sunt confuză. Îmi e frică să îl confrunt, tot ce vreau e să am grijă de copilul meu”, a zis tânăra supărată.

Mulți au criticat atitudinea soțului său și al mamei sale și au sfătuit-o să discute cu un avocat, să își aranjeze situația financiară și să înceapă o viață nouă, departe de cei doi.