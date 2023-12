O femeie a descoperit că soțul avea o aventură cu mama ei, adică soacra lui! Ceea ce a urmat întrece orice imaginație

O femeie a dezvăluit că soțul ei a avut o aventură cu mama ei, adică soacra lui. Ceea ce a urmat a fost complet neașteptat.

O femeie și-a luat inima în dinți și a făcut o confesiune ce i-a luat pe mulți prin surprindere. Aceasta a explicat ce s-a întâmplat, la scurt timp după ce a descoperit că soțul ei avea o aventură chiar cu mama sa, adică soacra lui.

Deși pare destul de greu de crezut, se pare că această întâmplare a avut loc în viața unei femei pe nume Katherine. Tânăra a descoperit totul abia la patru luni după ce mama și soțul ei au început o aventură.

Într-o zi, femeia a publicat pe xontul său de TikTok o filmare în care povestește tot ce s-a întâmplat și oameni din întreaga lume au rămas mirați că așa ceva a fost posibil.

Katherine, mamă de gemeni, a explicat faptul că și-a prins soțul în tmp ce o înșela chiar cu mama ei, adică soacra lui.

„Aventura dura deja de vreo 4 luni atunci când am descoperit dovezi clare. Am plecat imediat cu cei doi copii. Chiar în noaptea aceea, mama mea s-a mutat în casa mea, cu soțul meu. Au continuat aventura până ce am decis să îi trimit soțului meu actele de divorț și vestea că am de gând să cer custodia totală a copiilor. Între timp, soțul meu și mama mea își făceau idei și planuri de căsătorie, lucru c ear fi făcut-o pe mama mea un fel de mamă vitregă a copiilor mei și implicit a nepoților ei.

La un moment dat, toate rudele din familie s-au prins că ceva nu este în regulă în modul în care ei doi se comport unul cu celălalt. Aventura însă n-a durat mult, mama s-a întors la tatăl meu și el a iertat-o. Totuși, mama mă jignește pe mine acum și spune că totul s-a întâmplat din vina mea, fiindcă sunt o fiică și o soție groaznică”, a povestit tânăra, pe TikTok, potrivit celor de la dailystar.co.uk.

Între timp, ea a tăiat legăturile cu familia de mai bine de doi ani, iar povestea ei a devenit virală și a făcut rapid înconjurul lumii.