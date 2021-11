O femeie nu a mai râs sau zâmbit de peste 45 de ani, dintr-un motiv greu de crezut. Cum arată azi Tess Christian

Aceasta este incredibila poveste a unei femei pe nume Tess Christian, în vârstă de 56 de ani. Pe când era doar o adolescentă, aceasta a luat surprinzătoarea decizie de-a nu mai râde sau zâmbi vreodată.

Oricât de greu ar părea de crezut, această alegere nu a venit pe fondul unei probleme medicale, ci dintr-un motiv greu de ghicit.

O femeie a decis să nu mai zâmbească vreodată și face asta de mai bine de 45 de ani, dintr-un motiv incredibil

Tess Christian avea în jur de 15 sau 16 ani atunci când a ales să nu mai zâmbească și totul are legătură cu dorința ei de-a arăta cât mai bine. Practic, femeia a recurs la un asemenea gest (pe care mulți l-ar putea considera extrem) în dorința ei de-a avea un ten cât mai lipsit de riduri.

„Nu am riduri fiindcă m-am antrenat să îmi controlez mușchii faciali. Toată lumea mă întreabă dacă am botox, dar nu am. Și știu că acest lucru se întâmplă datorită faptului că nu am râs și nu am zâmbit încă de când eram adolescentă. Munca mea a fost răsplătită din plin, nu am niciun rid pe față. Recunosc că sunt vanitoasă și că îmi doresc să rămân tânără. Strategia mea e mult mai sănătoasă și mai naturală decât botoxul și mult mai eficientă decât orice cremă scumpă sau mască de față”, a mărturisit Tess Christian, potrivit celor de la dailymail.co.uk.

Și se pare că la această metodă recurg inclusiv anumite vedere, printre ele și celebra Kim Kardashian.

Dermatologul Nick Lowe susține că femeia care nu a mai râs și nu a mai zâmbit de mai bine de 45 de ani are dreptate să creadă că acest lucru o va ține departe de riduri. Potrivit acestuia, tehnica respectivă protejează tenul de ridurile de expresie sau de cele cauzate de înaintarea în vârstă. Cu cât pielea este solicitată mai puțin (la zâmbit, la râs, la încruntat), cu atât aceasta va rămâne mai netedă.

Tess Christian, femeia care nu a mai râs sau zâmbit de mai bine de 45 de ani, susține că nu se simte tristă, ci pur și simplu alege să nu își exprime fericirea atât de evident.

„Iubesc viața, dar nu simt nevoia să arăt asta printr-un râs. Atunci când băiatul meu s-a născut am fost copleșită de bucurie, dar nu am simțit nevoia să zâmbesc. Să îmi păstrez expresia neutră a devenit parte din firea mea ”, a mărturisit aceasta, spre surprinderea multora.

Deși în prezent are 56 de ani, Tess Christian are un ten de invidiat, chiar dacă pentru a se bucura de acest lucru ea a ales să nu mai râdă și să nu mai zâmbească de mai bine de 45 de ani. În poza de mai jos apare femeie cu pricina (în stânga) și puțini sunt cei care pot ghici din start că aceasta are 56 de ani:

