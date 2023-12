O femeie își plimba câinele atunci când a observat ceva neobișnuit în iarbă. S-a apropiat ca să vadă despre ce este vorba și a făcut o descoperire ce a lăsat-o fără cuvinte.

Aceasta este situația surprinzătoare prin care a trecut o femeie, atunci când a decis să facă o plimbare cu câinele său. Femeia mergea liniștită pe o alee atunci când ceva i-a atras atenția în iarbă. S-a apropiat și a avut parte de o surpriză de proporții.

O femeie plimba câinele atunci când a observat ceva neobișnuit în iarbă. A fost uimită când a văzut ce a descoperit

Samantha se plimba prin natură alături de câinele său, Tonks, atunci când, aproape de un tufiș, undeva prin iarbă, a observat ceva neobișnuit. Curioasă din fire, tânăra s-a apropiat ca să vadă despre ce este vorba și ceea ce a descoperit a uimit-o din plin.

Citește și: O femeie a simțit că nu e singură în parc și a început să filmeze. Când a revăzut imaginile s-a speriat de creatura din întuneric

Fără să mai stea pe gânduri, tânăra a pus rapid mâna pe telefonul mobil și a filmat totul, iar imaginile au ajuns apoi pe internet și au devenit virale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Atunci când am văzut animalul mi-am dat seama imediat că nu este vorba despre un iepure sălbatic, însă m-am gândit că ar putea să fie o marmotă comună. Nu avea silueta potrivită și nici mișcările specifice pentru un iepure sălbatic. În momentul în care m-am apropiat, am văzut urechile atârnând, dar și faptul că nu a fugit de mine. Se pruta ca și când nu i-ar fi fost teamă, lucru ce a fost clar pentru mine că am de-a face cu un iepure domestic”, a dezvăluit Samantha, potrivit celor de la thedodo.com.

Citește și: Se relaxau la piscină, când au fost nevoiți să fugă pentru viața lor. Ce i-a atacat din senin pe doi tineri

Fata a luat iepurele acasă și i-a pus numele Fig Newon. Și-a dat seama că animalul fusese abandonat, așa că a decis să aibă ea grijă de el.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„M-a lăsat să mă apropii, apoi a făcut câțiva pași. Am început să mă mișc mai început, ca să nu sperii iepurele, dar acesta a fugit în pădure. Am sunat-o pe prietena mea, Rachael, care are iepuri, ca să mă ajute cu sfaturi. La un moment dat, am văzut cum iepurele apare din nou în raza mea vizuală, urmându-mă pe cărare. A fost atât de clar pentru mine că iepurele vrea să fie ajutat, nu lăsat singur acolo. M-am apropiat și l-am lăsat pe iepure să se apropie de mine”, a zis tânăra, care într-un final a reușit să ia animalul și să îl ducă acasă, folosind o cușcă.

Azi, iepurele duce o viață fericită și se bucură de toată atenția stăpânei sale, Samantha.