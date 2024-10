O femeie a rămas fără cuvinte atunci când a descoperit ce fantezie are soțul său în dormitor. Aceasta a dezvăluit ce i-a putut cere partenerul, fără pic de reținere.

Se spune că fiecare căsnicie are particularitățile sale și că mereu mai poți descoperi ceva nou despre partenerul tău de cuplu. Totuși, o femeie a avut parte de o surpriză mai mult decât neplăcută atunci când a descoperit ce i-a putut cere soțul în dormitor, fără pic de reținere.

O femeie s-a speriat când a aflat ce vrea să îi facă soțul în dormitor, fără reținere. Soția a dezvăluit totul

Psihologii sunt de părere că într-o căsnicie împlinită și de durată e important ca ambii parteneri să fie fericiți, însă o soție a rămas fără cuvinte atunci când a descoperit ce fantezie are partenerul ei de viață. Uluită de ceea ce a aflat, femeia și-a luat inima în dinți și a dezvăluit pe o platformă obline situația în care se află.

„După trei ani de căsnicie am crezut că îmi cunosc soțul îndeajuns de bine, însă o descoperire recentă m-a făcut să pun totul la îndoială. Am aflat că soțul meu are o fantezie despre care eu nu mai auzisem oână în prezent: mumificarea. Deși nu e chiar atât de rău precum sună, pe mine tot mă face să mă simt incredibil de stânjenită și nu pot accepta. Îl văd că încearcă să fie înțelegător, dar ezitarea mea face ca totul să fie o problemă. Eu am 29 și el are 31. A încercat să mă convingă de faptul că fantezia lui implică să mă lege atât de bine până nu mai pot mișca, până devin vulnerabilă și poate să facă ce vrea, fără să mă opun. Mi-a zis că nu mă va răni, că e vorba doar despre a mă preda lui.

Vrea să mă înfășoare din cap până în picioare ca să nu mă mai pot mișca și el să îți facă fantezia. Ideea mă sperie și mă face să mă simt claustrofobă. Am mai încercat cu legatul la ochi și alte lucruri similare, dar el mă tot forțează. Îmi doresc să fi știut asta înainte să ne căsătorim. Se vede că e nemulțumit și nesatisfăcut în dormitor și îmi e teamă că dacă nu accept să fac ce vrea, atunci va ajunge să mă înșele sau să ne despărțim”, a mărturisit femeia, potrivit celor de la thesun.co.uk.

Un psiholog i-a citit doamnei confesiunea și i-a sugerat să nu facă nimic împotriva voinței sale, ci mai degrabă să meargă la terapie de cuplu pentru a trece peste acest impas din căsnicia ei.