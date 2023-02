O femeie și-a comandat o pereche de pantaloni pe internet, dar când a primit coletul a rămas mască. Peste ce a dat

Atunci când alegem să facem cumpărături online economisim mult timp și uneori chiar și bani, fiindcă putem găsi un produs pe placul nostru, dar care are un preț convenabil. Totuși, pentru o femeie de 27 de ani, această experiență s-a transformat într-o situație ce a lăsat-o cu gura căscată. Și-a comandat niște pantaloni, dar când a primit coletul a făcut o descoperire neașteptată.

Cumpărăturile online sunt o variantă potrivită pentru cei care nu vor să petreacă foarte mult timp prin magazine. Ca să economisească timp, o mamă a decis să comande o pereche de pantaloni de pe internet. Totuși, în niciun moment, Mhairi Billington din Liverpool (Marea Britanie) nu s-a gândit că va avea parte de o surpriză pe care n-o va uita prea curând.

Peste câteva zile, coletul femeii în vârstă de 27 de ani a fost adus de curier și aceasta a fost mai mult decât nerăbdătoare să vadă cum arată pantalonii pe care îi comandase pentru o petrecere tematică. A deschit cutia, însă a rămas fără cuvinte atunci când a văzut ce se afla în interior, de fapt.

Mhairi Billington, mamă a doi copii, a fost de-a dreptul șocată atunci când a luat pantalonii și i-a pus pe lângă corp. Aceștia nu doar că erau mari, dar dimensiunea lor ar fi fost nepotrivită pentru orice om, oricât de înalt.

După ce și-a revenit puțin din surpriza inițială, femeia a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a decis să facă poze. Ulterior, imaginile au fost publicate pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

„Am scos pantalonii și inițial am zis că sunt superbi. În timp ce îi scoteam am realizat că nu se mai termină și că lungimea lor e cât înălțimea mea! Am fost șocată. Am pus imediat mâna pe telefon, am realizat că nimeni nu e atât de înalt încât să îi poată purta. Probabil cei de la magazine s-au gândit că am cele mai lungi picioare din lume”, a spus femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Ulterior, aceasta a returnat produsul și a primit banii înapoi. Întâmplarea, dezvăluită și pe TikTok, a făcut însă senzație.

