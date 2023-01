O tânără a descoperit o „minune” în cutia de pizza, chiar în timp ce mânca. A pozat totul și a arătat dovezile

Fiindcă îi era foame, o tânără a decis să își cumpere o pizza de la un celebru restaurant de tip fast food. Când a deschis cutia și a vrut să savureze o felie din mâncare, aceasta a avut parte de o surpriză de proporții. A dat peste o adevărată „minune”, atunci când s-a uitat mai atent.

Aceasta este incredibila situație prin care a trecut Kim Ellis din Cornwall (Marea Britanie), o tânără în vârstă de 33 de ani. Era o zi ca oricare alta atunci când britanica a decis să își cumpere o pizza de la restaurantul de tip fast food unde comandă adesea. Doar că, fără să bănuiască ceva, de data aceasta totul avea să fie diferit.

Când a deschis cutia și a vrut să se apuce de mâncat, ceva i-a atras atenția femeii. S-a uitat mai atent și nu mică i-a fost surpriza atunci când a descoperit despre ce „minune” este este vorba.

În interiorul cutiei de carton, pata de ulei formată de pizza avea, în opinia tinerei, forma chipului lui Iisus. „Minunea” descoperită a uimit-o atât de mult încât aceasta n-a mai stat pe gânduri, ci a pus imediat mâna pe telefonul mobil și a pozat totul. Apoi, fotografiile au fost publicate pe internet și au devenit virale, stârnind numeroase reacții în rândul internauților.

„Partenerul meu a terminat de mâncat din prima cutia și a vrut să strângă cartonul, eu încă mâncam, dar am aruncat un ochi pe carton. Am observat acest chip care se uita la mine și m-am gândit că e amuzant. Atunci am decis să fac poze. Primul meu gând a fost că pata de ulei din cutia de pizza seamănă cu chipul lui Iisus”, a mărturisit Kim Ellis, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Imaginile tinerei au devenit virale și au stârnit numeroase reacții, transformându-se într-un subiect de glumă pentru numeroase persoane din întreaga lume.

