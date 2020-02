Miracolele există! O femeie și-a găsit inelul în canalizare la 15 ani după ce l-a pierdut la benzinărie. "Am fost atât de copleșită"

Ofițerul de poliție pensionat, Sarah Warfield a izbucnit în lacrimi, după ce și-a găsit verigheta pierdută, în urmă cu 15 ani.

Era o verighetă, pe care o primise de la bunica ei. Femeia, în vârstă de 59 de ani, a pierdut inelul de aur de 9K, când i-a alunecat de pe deget, în timp ce își alimenta mașina într-o benzinărie din Crickhowell, Powys, Țara Galilor.

Ea a spus: "Am mers dimineața pentru a alimenta mașina. A fost frig în acea dimineață, nu am purtat-o ​​întotdeauna, dar am purtat-o ​​în acea dimineață. Am avut benzină sau ceva motorină pe mână, așa că l-am scuturat și l-am șters cu prosoape de hârtie. Nu am observat că a dispărut până mai târziu, am sunat la benzinărie, dar nu au putut să-l localizeze. Au golit pubelele, dar pur și simplu nu au putut găsi inelul. Nu am crezut niciodată că o voi găsi. Mi-a fost în minte în toți acești ani încoace”.