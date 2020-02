O femeie și-a uitat portofelul într-un taxi. Ce a urmat, e uimitor: ”Frumusețea orașului e dată de densitatea de oameni buni pe metru pătrat!”

În cadrul unei postări făcute publice pe Facebook, Ligia, o femeie din Cluj, a mărturisit cum a reușit să-și recupereze portofelul pe care și l-a uitat într-un taxi.

”Această e mașina domnului Viorel David, taximetrist clujean! :)

Azi dimineață, am avut programate două termene de judecată cu jandarmeria pentru contestarea amenzilor de la proteste.

După ce am terminat ce aveam de făcut la tribunal, am sărit într-un taxi și am fugit către birou. Când am ajuns am plătit în grabă și mi-am văzut de treaba.

Două ore mai târziu, îmi scrie colegă mea din Norvegia, Camilla. Că a sunat-o un domn să îi ceară numărul meu, aparent îmi lăsasem portofelul în taxi-ul dansului. Poate să îl dea? Primul moment de panică când sesizez ce s-a întâmplat și apoi de ușurare. ”Ce noroc că l-a găsit. Sigur, dar cum de a dat de numărul tău?" o întreb ușor intrigată.