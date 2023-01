Pisica Demo „i-a umplut paharul” stăpânei, după ultima sa ispravă. Ce i s-a întâmplat, de fapt, femeii?

O femeie susține că fantoma câinelui ei îi convinge pisica să fure jucării dintr-un cimitir. Mărturia neobișnuită a stăpânei

Pisica Demo și-a făcut un obicei de a aduce acasă jucării dintr-un cimitir, dar ultima ei ispravă a făcut-o pe stăpână să creadă că s-ar putea întâmpla ceva supranatural, notează publicația Mirror.co.uk.

O femeie spune că fantoma câinelui ei își convinge pisica să ia, în mod repetat, un ursuleț de pluș dintr-un cimitir, de la mormântul unui copil.

Rachel Masterman susține că lui Demo îi place să aducă acasă obiecte din cimitirul din spatele casei ei din Monmouthshire, Țara Galilor. Cu alte cuvinte, de trei ori i-a adus acasă același ursuleț din pluș, de culoare albastră, pe care scrie „băiețel special”.

Inițial, Rachel a apelat la un grup local de Facebook în încercarea de a găsi proprietarul ursulețului de pluș, dar a fost contactată de mama fiului care a murit, așa că în final i l-a returnat.

A doua zi, Rachel a fost îngrozită să vadă că acel pluș era înapoi la ușa ei. Acest lucru a făcut-o pe femeie să creadă că se întâmplă ceva necurat la mijloc. Pentru a afla adevărul, Rachel a apelat, video, o specialistă care se ocupă cu fenomenele paranormale.

Aceasta i-a dezvăluit lui Rachel că, de fapt, pisica aducea același pluș la ușă, la cererea cățelului ei, din rasa Cavalier King Charles Spaniel, care a murit în luna octombrie.

Rachel este acum convinsă că fantoma câinelui ei încearcă să-i transmită mesajul că este alături de ea, chiar dacă nu mai trăiește.

„Oamenii au comentat postarea mea spunând că ar putea fi un semn, așa că am vorbit cu un specialist în fenomene paranormale”, a spus ea.

„Ea (specialista) mi-a cerut să trimit fotografii cu rude sau morți sau vii. I-am trimis mai multe lucruri. I-am trimis apoi o poză cu cățelul Jack, cu pisica Demo și cu ursulețul de pluș. Nu am spus nimic, am lăsat-o doar să spună lucruri.

Ea a spus că ursulețul aparține unui băiețel, ceea ce este destul de evident pentru că scrie „băiat special” pe el.

A întrebat care este legătura dintre pluș și pisică, așa că am rugat-o să detalieze înainte să-i spun povestea.

Ea a spus că are ceva de-a face cu câinele și a întrebat dacă câinele a murit recent. A spus că pisica aduce jucăria de la Jack. Am izbucnit în lacrimi. Am simțit o mângâiere blândă la gândul că acel cadou venise de la câinele meu pe care l-am iubit mult”, a povestit femeia.

Rachel a dus plușul înapoi pe piatra funerară, dar nu i-a venit să creadă când pisica Demo a repetat trucul încă o dată miercuri, de data aceasta fiind surprinsă de un vecin.

„Când l-a adus dimineața, am țipat după fiica mea și am spus doar „o, Doamne!”.

Vecinul meu l-a surprins pe Demo, pe camera de luat vederi, cu plușul și m-am gândit „mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta”, pentru că oamenii ar putea crede că inventez”.

Din fericire, proprietarul ursulețului de pluș a fost foarte înțelegător, în timp ce Rachel rămâne convinsă că evenimentele ciudate sunt dovada că fostul ei câine și-a dorit să ia legătura cu ea.

