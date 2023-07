O mamă cu doi copii a reușit să scape de sărăcie, cu ajutorul unei simple poze. Nu avea bani de mâncare, acum are tot ce vrea

O tânără în vârstă de 28 de ani, mamă a doi copii de 5 și respectiv 12 ani, a dezvăluit cum a reușit să scape de sărăcie cu ajutorul unei singure fotografii.

„Mă simțeam atât de vinovată pentru faptul că eram o mamă singură și că nu îmi permiteam să le ofer ceea ce își doresc. Trăiam din șase plase cu mâncare timp de o lună, mâncam multe supe și mâncăruri la conserve sau la borcan. Nici nu îmi permiteam lapte praf. Știam că e riscant să aleg acest drum, dar eram efectiv disperată. Când am cerut să primesc mai multe vouchere de mâncare mi s-a sugerat că poate ar trebui să fie implicați cei de la serviciile sociale, dacă nu pot avea frijă de copii. Atunci am decis să fac pasul acesta și să deschid contul”, a mărturisit femeia.

„Mi-am pornit contul din disperare și am ajuns să câștig 1,600 de lire sterline în primele 10 zile. A fost o curată nebunie. Nu am mai câștigă nicoidată atât de mult într-o lună. Acum am ajuns să îmi permit o casă cu patru camere și o mașină luxoasă. Fiica mea cea mare știe cum câștig banii și nu cred că o deranjează”, a mai dezvăluit Rebecca.

Conflicte, șantaj și o dispariție misterioasă ▶ Episodul nou The Road: The Tragedy of One e în AntenaPLAY