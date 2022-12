O mamă strânge bradul de Crăciun pe 25 Decembrie, la ora 7 seara. Când află motivul, mulți îi dau dreptate

Atât pentru adulți, cât și pentr copii, împodobirea bradului este una dintre cele mai mari bucurii în preajma sărbătorilor de iarnă, motiv pentru care unii se bucură de el și după Crăciun. O mamă însă a reușit să uimească din plin atunci când a explicat că ea strânge bradul pe 25 Decembrie, la ora 7 seara, în fiecare an. Dezvăluirile sale au devenit virale și au stârnit numeroase reacții în rândul internauților.

Aceasta este incredibila situație prin care trece an de an o mamă pe nume Georgia Schofield din Hartlepool, Marea Britanie. Oameni din întreaga lume încearcă să se bucure cât maim ult timp de decorațiunile din perioada sărbătorilor de iarnă. Există totuși și excepții precum o femeie din Marea Britanie, care strânge totul chiar pe 25 Decembrie, la ora 7 seara. Nu este vorba despre scenariul unui film, ci despre realitatea pe care o trăiește o femeie în fiecare an.

Britanica în vârstă de 24 de ani din Hartlepool se bucură de bradul frumos împodobit și de decorațiuni, apoi se apucă brusc să strângă totul, cel târziu la ora 7 seara, pe 25 Decembrie. Motivul i-a surprins pe mulți, însă au fost și destul care i-au dat dreptate și au înțeles exact alegerea ei.

„Ziua fiicei mele este pe 26 decembrie și, dacă ar fi după mine, nu mi-ar plăcea să văd bradul de Crăciun în pozele de ziua mea. Așa că încerc, pe cât posibil, să fac să arate ca o zi normală în care ea își face ziua de naștere. Fac asta în fiecare an, așa că s-a obișnuit. Dacă nu era ziua ei pe 26, atunci în mod sigur nu aș fi strâns bradul pe 25 Decembrie”, a dezvăluit femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Britanica a spus că, după ce copiii dorm, strânge bradul și începe să pună decorațiunile pentru ziua fetiței sale, pe nume Ava. Femeia a mai spus că e foarte dificil să facă un tort la comandă, căci cofetăriile nu mai livrează după Ajunul Crăciunului. Totuși, de dragul copilei sale, Georgia Schofield a găsit mereu o soluție.

Nu puțini au fost cei care s-au mirat atunci când au aflat că femeie strânge bradul de Crăciun pe 25 Decembrie la ora 7 seara, însă au fost și destui care i-au dat dreptate și au fost de părere că ziua de naștere a fetiței nu ar trebui umbrită de faptul că este a doua zi de Crăciun, ci cele două ar trebui marcate separat.

