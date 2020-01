Britney Spears are parte de concurență! O mașină de cafea scoate sunete asemănătare cu artista atunci când e pornită - VIDEO

Britney Spears a uimit generații de fani, având stilul ei aparte care sună înt-un anumit fel. Însă se pare că nu doar oamenii ajung să fredoneze piesele artistei, ci și aparatele de cafea. O femeie din Pennsylvania a făcut public un video după ce și-a dat seama ca mașina de cafea de la hotelul ei suna în mod neașteptat ca piesa lui Britney, Stronger.

Într-un postarea care strâns peste 42.000 de distribuiri, Sam a scris: „Mașina de cafea de la hotelul meu sună exact ca intro-ul melodiei „Stronger” de Britney Spears”.

the coffee machine at my hotel sounds just like the intro to “stronger” by britney spears pic.twitter.com/Mfi1R83Ww3