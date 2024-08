O mireasă și-a părăsit soțul, la doar 12 ore după nuntă. Ce i-au făcut socrii, chiar în timpul nunții

O femeie a dezvăluit care este motivul pentru care a ajuns să își părăsească soțul, la doar 12 ore după nuntă. Mireasa a explicat ce anume a determinat-o să facă un gest atât de radical.

În loc să se bucure de proaspătul statut de soție, o mireasă și-a părăsit soțul la 12 ore după nuntă, totul din cauza socrilor. Supărată, femeia a dezvăluit ce anume a determinat-o să recurgă la un asemenea gest, după ce făcuse numeroase eforturi pentru a se muta în altă țară, pentru a-și urma alesul.

Se spune că nunta este una dintre cele mai fericite clipe din viața unei persoane și miresele ajung să facă eforturi uriașe, totul pentru ca ziua cea mare să iasă ca la carte. Se alege restaurantul cu grijă, se fac invitațiile, se aleg meniurile, muzica și decorurile, totul pentru ca nunta să fie de neuitat și să reflecte bucuria mirilor.

Totuși, o mireasă a ajuns să își părăsească alesul la doar 12 ore după nuntă și se pare că totul are legătură cu socrii. Femeia și-a luat inima în dinți și a povestit totul pe Reddit, încercând să ceară astfel și părerea internauților, pentru a înțelege dacă a procedat corect sau nu.

„Vin dintr-o lume diferită și am îndurat chinurile unei relații la distanță înainte să mă pot muta în țara lui. Dinamica și stilul familiilor noastre este diferit, chiar opus, el fiind foarte legat și apropiat de ai lui. Pentru mine, acest lucru a reprezentat un impediment în a lega o relație mai apropiată cu socrii. Mi-a fost greu să trasez niște reguli și niște limite, dar într-un final lucrurile s-au mai îmbunătățit. Problema a început când ne-am logodit și nu ne-am înțeles în privința organizării nunții. Eu am vrut ceva mic și intim, dar ei au vrut ceva mare. În ciuda tuturor eforturilor mele de-a avea și tradiții și obiceiuri din cultura mea, totul a fost în zadar. Pe ultima sută de metri, socrii mei au eliminat tot ce avea legătură cu cerințele mele, cultura mea și preferințele mele.

Chiar în ziua nunții, socrii au aruncat florile alese de mine și chiar și decorațiunile făcute de mine. Soțul meu nu m-a susținut și nu m-a ajutat cu nimic. M-am simțit dată deoparte, ca și când nu contez. Nu am mai putut suporta, așa că am plecat la 12 ore după nuntă. Timp de mai multe luni nu am vorbit cu socrii mei, dar ei vor să reluăm legătura. Cu soțul am trecut peste unele lucruri prin terapie. Nu știu ce trebuie să fac în privința socrilor”, a zis femeia, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Mulți i-au zis că nu are de ce să se simtă vinovată și nici să își ceară scuze pentru faptul că s-a supărat pe modul în care a fost tratată. Nu puțini au fost cei care au sfătuit-o să discute cu soțul, acesta fiind criticat de mulți pentru faptul că nu a luat partea soției sale.