Mireasa s-a blocat de furie atunci când a văzut cum a putut să apară sora ei la nuntă! Chiar și invitații au crezut că nu văd bine

Se spune că nunta este unul dintre cele mai frumoase și fericite momente din viața unei persoane, însă o mireasă a avut parte de o surpriză nu tocmai plăcută atunci când a văzut cum a putut să apară chiar propria sora, la marele eveniment. Furioasă, mireasa nu i-a mai permis acesteia să ia parte la petrecere.

Supărată, femeia în vârstă de 25 de ani și-a luat inima în dinți și a povestit întreaga întâmplare pe internet, ca să ceară opinia oamenilor. Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară.

După ce părinții au adoptat-o pe sora ei, cu doi ani mai mică decât ea (Jen), aceasta a încercat mereu să o facă pe aceasta să se simtă ca făcând parte din familie. Lucrurile au luat-o însă razna atunci când a venit ziua nunții acesteia.

„Ani de zile la rând, orice călătorie pe care o făceam, totul trebuia să fie pe placul lui Jen. Mâncam doar unde voia ea să mănânce. Ea îmi planifica toate petrecerile de ziua mea. Dacă nu obținea tot ceea ce își dorea, atunci făcea o criză de nervi. Cu toate astea, tot mă simțeam iubită și îngrijită de părinți, chiar dacă mă simțeam pe locul al doilea, mereu după Jen. Timpul a trecut și m-am logodit. Mie îmi place galben, soțului albastru, așa că am decis ca invitații mei să vină în galben, ai lui în albastru și prietenii comuni se pot îmbrăca în verde. Am vrut să fie o o nuntă aparte, colorată. Când a aflat, Jen s-a enervat și a zis că ei nu îi place galben, că o face să fie o apariție ștearsă. I-am zis că acestea sunt condițiile, dar nu a părut să înțeleagă. În ziua cea mare, cu nunta, Jen și-a făcut apariția într-o rochie mov. Înfuriată, am dat-o afară și nu i-am mai permis să vină la nuntă. Părinții au fost supărați pe mine, nu au vrut să înțeleagă că eu am avertizat-o pe Jen că acesta va fi deznodământul dacă nu se îmbracă în culorile impuse la nuntă. Mi-au zis că au crezut că e totul o glumă și că, de fapt, sunt crudă pentru faptul că am dat-o afară de la eveniment”, a dezvăluit mireasa, potrivit celor de la mirror.co.uk.

Așa cum era de așteptat, reacțiile nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au dat dreptate miresei.