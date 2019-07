O pereche de pantofi sport afost vândută la o licitaţie pentru suma record de 437.500 de dolari

O pereche de pantofi sport Nike a fost vâdută la o licitaţie oranizată la New York de casa Sotheby's cu suma de 437.500 de dolari (393.000 de euro), un record, informează lequipe.fr.

Este vorba de una dintre primele perechi de pantofi sport produse de compania americană Nike şi a fost achiziţionată de un om de afaceri canadian, Miles Nadal, în vârstă de 61 de ani.

Seria "Moon Shoe" a fost creată de Bill Bowerman, co-fondator Nike şi antrenor de atletim, fiind destinată sportivilor pentru Jocurile Olimpice de la Munchen, din 1972.

The 1972 Nike Waffle Racing Flat 'Moon Shoe,' the last remaining pair in Sotheby's Stadium Goods: the Ultimate Sneaker Collection, achieved $437,500 earlier today, setting a new world auction record for a pair of sneakers.

— Sotheby's (@Sothebys)

Perechea vândută este singura nepurtată din cele 12 care mai există astăzi, iar valoarea ei era estimată între 110.000 şi 160.000 de dolari.

Precentul record fusese stabilit, în 2017, de o pereche de pantofi Converse Fastbreak şi a fost adjudecată cu 190.373 dolari la o licitaţie organizată de casa SCP Auction. Încălţămintea i-a aparţinut baschetbalistului american Michael Jordan, care a purtat-o în finala olimpică din 1984, la Los Angeles.

Sursa : news.ro