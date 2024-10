O româncă născută în SUA, cuvinte superbe despre țara natală a părinților. Discusul Anei i-a impresionat pe români

O tânără care s-a născut în SUA din părinți români are numai cuvinte de laudă despre România, țara pe care o vizitează în fiecare vară. Tânăra a vorbit recent într-un interviu realizat întâmplător pe stradă despre cum părinții ei au ținut să o învețe despre tradițiile românești. Ana spune că și-ar dori să vină să locuiască în România după finalizarea studiilor.

Un creator de conținut care îi întreabă pe oamenii întâlniți pe străzile din New York City de ce se află în acel oraș, cât stau acolo și câți bani cheltuie pe lună, a intervievat-o și pe Ana, o studentă care a povestit că a crescut într-o familie de români.

Ana Ardelean este studentă în New York. Tânăra de origine română s-a născut în Mischigan și studiază în prezent psihologia și chimia. Tânăra a vorbit foarte frumos despre țara natală a părinților ei, precizând că tot ce ține de cultura românească a jucat un mare rol în creșterea și dezvoltarea ei. Chiar dacă s-a născut în SUA, Anei nu îi sunt străine limba română, mâncarea românească, muzica și nici legăturile cu românii.

Tânăra ascultă muzica unor artiști români în fiecare zi și merge în fiecare vară în România, unde se simte ca acasă.

„Numele meu este Ana. Sunt Din Michigan, dar familia mea e din România. Am început școala acum 4 ani în New York City. Cred că e un oraș superb, distractiv, care mă ține în priză”, a spus Ana.

Întrebată câți bani celtuie într-o lună în New York City, tânăra a precizat că e o întrebare grea, dar estimeză că scoate din buzunar 2000 de dolari pe lună pentru a-și duce traiul în NYC, cei mai mulți bani ducându-se pe chirie și mâncare. După ce a orbit despre orașul în care a venit să-și facă studiile, tânăra a fost întrebată despre România și rolul pe care îl joacă cultura românească în viața sa.

„Chiar dacă m-am născut în SUA, părinții mei m-au crescut după cultura românească. Chiar am și un grup de prieteni români aici în oraș. Mă duc în fiecare vară în România. E foarte tare acolo. E interesant să văd diferențele dintre viața din SUA și viața din Europa. Românii sunt foarte drăguți”, a spus tânăra.

Ana spune că își dorește să vină în România după finalizarea studiilor. Tânăra spune că ar vrea să facă parte din Organizația Medici fără frontiere și să vină să lucreze în România. Întrebată despre mâncarea sa românească preferată, tânăra a numit două feluri de mâncare și anume mititei și sarmale cu mămăligă.

Anna a spus că ascultă în fiecare zi muzică românească. Tânăra a precizat că-i apreciază pe Carla's Dreams, Delia și Inna.

Rugată să le transmit un mesaj în limba maternă românilor care o privesc, Ana a spus: „Vă pup și vă iubesc și sper să ne vedem pe Internet!”.

Românii au văzut interviul și i-au transmis mesaje frumoase Anei: „Ana draga, esti minunata....tocmai ce ne am mutat dupa 14 ani din Danemarca in Bucuresti iar fetita noastra de clasa a-9-a, nascuta acolo a fost impresionata de discursul tau ca si noi(stim ce simti)..si noi te iubim”, „Ești un exemplu, Ana! România are mare nevoie de oameni ca tine!, Ana, ai un suflet pur! Îți mulțumim ca ai vorbit atât de frumos despre țara și cultura noastră! ”, i-au scris oamenii Anei pe Instagram.