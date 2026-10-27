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O româncă, oripilată de suma cerută pentru un machiaj de mireasă. Indiciu: a costat mai mult decat un televizor 4k

Un machiaj de mireasă a ajuns să coste 2.700 de lei, iar o româncă a rămas fără cuvinte când a aflat prețul. Suma este mai mare decât cea a unui televizor 4K.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Marti, 27 Octombrie 2026, 14:10 | Actualizat Marti, 27 Octombrie 2026, 14:12
O româncă, oripilată de suma cerută pentru un machiaj de mireasă | Profimediaimages.ro
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Prețurile serviciilor pentru nunți stârnesc controverse, după ce o tânără a povestit că o viitoare mireasă a primit o ofertă de 2.700 de lei pentru machiaj. Românca a vorbit despre tarifele din domeniul make-up-ului și despre tendința de a cere mai mulți bani pentru serviciile dedicate mireselor.

Cât a ajuns să coste un machiaj de mireasă în România

O discuție despre prețurile serviciilor pentru nunți a pornit de la o întâmplare povestită de o tânără. Aceasta a explicat că a stat de vorbă cu o clientă care urmează să se căsătorească și care îi povestise despre ofertele primite pentru machiajul din ziua cea mare.

Una dintre sumele menționate a surprins-o. Pentru un machiaj de mireasă, oferta ajungea la 2.700 de lei. Prețul i s-a părut exagerat, iar reacția ei a fost una pe măsură.

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„2700 de lei machiajul de mireasă”, a spus tânăra.

Românca a explicat că nu vorbește din experiența proprie, deoarece nu e ea cea care urmează să se căsătorească. Cu toate acestea, consideră că prețurile cerute pentru anumite servicii dedicate mireselor merită discutate.

„Vreau să vorbim despre prețurile când e vorba de mireasă / nuntă. Ce e jecmăneala asta?”, a spus românca.

Aceasta a continuat, explicând că a observat diferențe de preț în mai multe domenii și că și-ar dori să înțeleagă de ce serviciile destinate mireselor pot ajunge să coste atât de mult.

„Deci ca idee, că nu e vorba de mine, că nu-s eu mireasă, dar mi se pare insane ce se întâmplă în piață și aș vrea să discut în special despre partea de make-up, dar se aplică peste tot. Am văzut atât de multe locuri în care pur și simplu dacă ai adăuga cuvântul mireasă sau nuntă sar prețurile. Sar”, a mai spus aceasta.

Oferta de 2.700 de lei a lăsat-o fără cuvinte

Tânăra a povestit că a aflat despre oferta de 2.700 de lei în timp ce discuta cu o clientă care se pregătește pentru nuntă. Femeia mersese deja la o probă de machiaj și ceruse oferte de la mai mulți make-up artiști pentru a putea compara prețurile.

„2700 de lei un machiaj de mireasă. Mi-a picat fața. Ce faci de 2700 de lei la machiajul ăla?”, a povestit tânăra.

Ce poți cumpăra cu 2.700 de lei, suma cerută pentru un machiaj de mireasă?

Pentru a înțelege mai bine valoarea acestei sume, merită să ne uităm la câteva lucruri pe care le putem cumpăra cu acești bani. De exemplu, 2.700 de lei pot fi suficienți pentru un televizor Smart 4K de 55 de inci sau pentru un frigider performant. În funcție de model și de ofertele disponibile, suma poate acoperi chiar și un laptop pentru activitățile de zi cu zi.

Machiaj de mireasă, pensule și artist

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