Andreea Marin a renunțat la machiaj și filtre și s-a afișat complet naturală, la 51 de ani. Vedeta le-a arătat fanilor rutina sa de sport și a transmis un mesaj despre frumusețea autentică și importanța unui stil de viață sănătos.

Fără filtre, fără machiaj, fără rețineri. Andreea Marin, așa cum puțini au văzut-o la 51 de ani | Hepta

Andreea Marin și-a surprins fanii din mediul online. Vedeta, în vârstă de 51 de ani, a renunțat la filtre, machiaj și artificii de înfrumusețare și s-a afișat exact așa cum este în viața de zi cu zi. Prin cea mai recentă apariție, „Zâna Surprizelor” a demonstrat încă o dată că frumusețea autentică nu depinde de produsele cosmetice sau de ținutele sofisticate, ci de felul în care ai grijă de tine și de echilibrul interior.

Fără filtre, fără machiaj, fără rețineri

Imaginile publicate pe rețelele de socializare au fost apreciate de mii de urmăritori, care au felicitat-o pentru naturalețea și sinceritatea de care dă dovadă. Mulți dintre ei au considerat că Andreea Marin oferă un exemplu pozitiv femeilor care simt presiunea de a arăta perfect în orice moment.

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De altfel, vedeta a vorbit în repetate rânduri despre importanța unui stil de viață sănătos. Ea susține că imaginea pe care o afișează astăzi este rezultatul disciplinei, al consecvenței și al obiceiurilor sănătoase pe care le-a adoptat de-a lungul timpului.

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Fără machiaj și îmbrăcată în haine de antrenament, Andreea Marin le-a arătat urmăritorilor o parte din rutina sa de sport. În imaginile postate, vedeta execută mai multe exerciții fizice, demonstrând că mișcarea a devenit o parte esențială din programul său zilnic. Chiar și atunci când agenda este încărcată, aceasta încearcă să nu renunțe la antrenamente și își adaptează programul astfel încât să poată face sport chiar din confortul propriei locuințe.

Andreea Marin, așa cum puțini au văzut-o la 51 de ani

Cu un ten luminos și complet nemachiată, Andreea Marin pare că a întinerit vizibil, iar admiratorii nu au întârziat să remarce acest lucru în comentarii. Pentru ea, sportul nu reprezintă doar o modalitate de a se menține în formă, ci și un aliat important pentru sănătatea fizică și psihică, oferindu-i energie și o stare de bine.

De-a lungul anilor, prezentatoarea TV a trecut prin numeroase provocări, însă spune că toate experiențele au ajutat-o să devină mai puternică și mai încrezătoare. Criticile și comentariile din spațiul public nu o mai afectează așa cum se întâmpla în trecut, iar astăzi privește lucrurile cu mult mai multă detașare.

„Nu le mai privesc acum cu amărăciune, ci m-au întărit toate aceste povești de viață. Eu cred că fiecare om are și dezamăgiri, și sentimentul că e trădat câteodată, când crede prea mult în oameni și poate că nu e răsplătit nici măcar cu recunoștință.

Nu mă mai simt demult copleșită despre ceea ce se scrie despre mine. Sunt foarte puternică din punctul ăsta de vedere”, mărturisea Andreea Marin într-un interviu acordat în trecut.

Prin fiecare apariție, vedeta continuă să transmită același mesaj: frumusețea autentică vine din echilibrul dintre trup și suflet. La 51 de ani, Andreea Marin demonstrează că încrederea în sine, grija pentru sănătate și consecvența pot face diferența mai mult decât orice filtru sau produs cosmetic.