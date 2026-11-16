O româncă și-a scos pantofii în avion și a stat desculță tot zborul. Ce a pățit bărbatul de lângă ea: „Vi se pare normal?”

O româncă și-a scos pantofii și a stat desculță pe tot parcursul unui zbor. Bărbatul de lângă ea a povestit pe Facebook ce l-a deranjat și a stârnit o întreagă dezbatere despre comportamentul pasagerilor în avion.

O călătorie cu avionul s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru un pasager român. Bărbatul a povestit pe Facebook că femeia de lângă el și-a scos pantofii și a stat desculță pe toată durata zborului.

O româncă și-a scos pantofii în avion și a stat desculță tot zborul. Ce a pățit bărbatul de lângă ea

O călătorie cu avionul s-a transformat într-o experiență neplăcută pentru un român. Bărbatul a povestit pe Facebook că femeia care s-a așezat lângă el și-a scos pantofii și a stat desculță pe toată durata zborului. Mai mult, în timp ce adormea, aceasta îl atingea din greșeală cu capul, corpul sau piciorul, povestește el.

Întâmplarea a fost împărtășită de Mihai P. într-un grup de Facebook. Bărbatul a vrut să afle dacă ceilalți călători consideră normal un astfel de comportament.

Articolul continuă după reclamă

Ce a pățit românul în timpul zborului

Potrivit postării sale, femeia de lângă el și-a scos încălțările imediat ce s-a așezat pe locul ei și a rămas desculță până la finalul călătoriei. Situația a devenit și mai inconfortabilă în momentul în care femeia ar fi adormit și ar fi început să se miște în somn.

„Doamna de lângă mine și-a scos pantofii și a stat desculță pe toată durata zborului. În timp ce adormea, mă atingea uneori accidental cu capul, cu corpul sau cu vârful piciorului gol. De fiecare dată când se trezea, își cerea scuze și își schimba poziția”, a povestit bărbatul pe rețelele de socializare.

Românul a făcut publică și o fotografie în care se văd picioarele goale ale femeii, chiar și fără șosete, în spațiul dintre scaune. Nu a precizat însă ruta zborului sau numele companiei aeriene.

Întrebarea care a stârnit discuții despre comportamentul pasagerilor în avion

Prin intermediul postării sale, românul a vrut să afle dacă și alți pasageri s-au confruntat cu situații asemănătoare și cum ar reacționa dacă persoana de pe scaunul alăturat i-ar atinge în mod repetat, chiar și fără intenție.

„Vi se pare normal și acceptabil ca un pasager să stea desculț în avion? Dar contactul fizic accidental și repetat cu persoana de lângă el, chiar dacă își cere scuze?”, a întrebat acesta.

La finalul postării, acesta a ridicat și o altă problemă legată de respectul față de ceilalți călători:

„Unde considerați că se termină confortul personal și începe lipsa de considerație față de ceilalți pasageri?”, a mai întrebat el.

Citește și: De astăzi, 10 noiembrie 2026, se schimbă regulile la Ryanair. Ce trebuie să știe pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală