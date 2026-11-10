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De astăzi, 10 noiembrie 2026, se schimbă regulile la Ryanair. Ce trebuie să știe pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală

Pasagerii care călătoresc cu Ryanair și au bagaje de cală trebuie să le predea cu minim 60 de minute înainte de zbor. Noua regulă a companiei aeriene irlandeze intră în vigoare de mâine, 10 noiembrie 2026.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Marti, 10 Noiembrie 2026, 08:00 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 20:48
Compania Ryanair a anunțat schimbări pentru pasagerii care călătoresc cu bagaje de cală. | Profimedia
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Compania aeriană low-cost Ryanair a schimbat regulile pentru pasagerii care au bagaje la cală. În prezent, acestea pot fi predate cu maxim 40 de minute înainte de zbor, urmând ca din 10 noiembrie 2026, noul interval să fie de maxim 60 de minute înainte de decolare.

Compania Ryanair a explicat de ce a schimbat intervalul de predare a bagajelor de cală

Conform comunicatului oficial al companiei Ryanair, schimbarea intervalului de predare a bagajelor de cală de la maxim 40 de minute la maxim 60 de minute are scopul de a le oferi pasagerilor mai mult timp pentru controlul de securitate și controlul pașapoartelor.

Dacă în prezent procentul pasagerilor care călătoresc cu bagaje de cală este de 20%, modificarea ar urma să aibă un impact semnificativ în perioadele aglomerate ale anului, când cozile de la ghișee sunt mai lungi.

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Noua regulă ar putea să îi ajute pe pasageri să se organizeze mai bine în aeroport, mai ales dacă trebuie să facă fizic check-in-ul.

Alte schimbări anunțate de Ryanair

Compania aeriană Ryanair a anunțat și alte schimbări începând cu anul 2027. Pasagerii ar putea să plătească mai mult pentru biletele de avion, iar numărul disponibil de locuri dintr-o aeronavă ar putea fi modificat.

În luna octombrie 2026, Michael O’Leary, directorul general al Ryanair, a avertizat că Europa ar putea să se confrunte cu cea mai mare creștere din istorie a biletelor de avion.

Creșterile de preț ar urma să se resimtă din aprilie 2027 și ar putea fi cauzate de lipsa protecției companiilor aeriene prin contracte de hedging împotriva creșterii prețului combustibilului. Așadar, pasagerii ar putea să plătească prețuri cu 20% mai mari pentru biletele de avion.

Directorul companiei a estimat o creștere a prețurilor, nu a confirmat majorarea prețului începând cu lunile următoare.

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