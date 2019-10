O scoică care seamănă cu fața unuia dintre cei mai cunoscuți teroriști din lume a fost găsită în Marea Britanie. Asemănarea este izbitoare

O femeie în vârstă de 62 de ani a descoperit un obiect dubios pe o plajă din Anglia, chiar în ziua în care sărbătorea 42 de ani de căsnicie cu soțul său.

În timp ce se plimba pe plajă împreună cu soțul său, femeia a descoperit o scoică de mare care seamană cu unul dintre cei mai cunoscuți teroriști din lume.

„Am fost atrasă de această scoică cu aspect ciudat și am mers să o ridic. Când am privit-o de aproape, am crezut că arăta ca Isus. Am văzut apoi un turban în vârf și mi-am dat seama cine mă privea în palmă , Osama bin Laden.”

„Nu se întâmplă de multe ori să găsești o scoică de mare care arată ca cineva, așa că asemănarea cu Osama bin Laden a fost uimitoare”, a spus femeia.

Osama bin Laden a fost liderul grupării Al-Qaida, recunoscută la nivel mondial ca cea mai mare organizație teroristă din lume. Guvernul Statelor Unite ale Americii l-a numit pe Osama bin Laden ca prim suspect al atentatelor din 11 septembrie 2001 de la New York. Acesta a coordonat multe atacuri teroriste soldate cu mii de victime.

În anul 2011, Osama bin Laden a fost ucis de către o trupă specială de comando americană. Acesta a opus rezistență, însă soldații americani l-au împușcat în cap și în piept.