O tânără anorexică a ajuns la 28 de kilograme, mâncând doar felii de măr și iaurt. Cum arată azi Hannah Lucas

Totuși, tânăra a reușit să treacă peste această grea încercare datorită unui câine bichon adoptat în urmă cu câțiva ani. Britanica s-a atașat atât de mult de micuțul său patruped, încât acesta i-a dat, indirect, un motiv de-a trăi și de-a lupta cu dificila afecțiune.

Hannah Lucas are azi 26 și arată mult mai bine, reușind să atragă privirile celor din jur cu formele sale de invidiat. Britanica a înțeles acum că să fii extrem de slab nu înseamnă neapărat că ești și frumos.

„La vârsta de 22 de ani am fost pentru ultima oară în spital și l-am luat pe Ted. Acum, să am grijă de câinele meu îmi dă un motiv să mă dau jos dimineața din pat. De când îl am nu am mai fost internată în spital. El e motivul meu să stau departe de spital. Aș fi fost pierdută fără el și îl răsfăț toată ziua. Cred că el este cel care m-a ajutat cu adevărat să depășesc toate acest probleme. M-am îndrăgostit instant de el încă din clipa în care l-am primit cadou de la sora mea. Știu că sună nebunește, dar eu cred că el m-a făcut să mă recuperez”, a dezvăluit Hannah Lucas, potrivit celor de la Dailymail.co.uk.

Azi, tânăra din Marea Britanie este un adevărat exemplu de ambiție și curaj pentru oameni din întreaga lume. Dacă înainte mulți râdeau de ea că arată ca o femeie de 60 de ani, azi mulți bărbați și-ar dori să fie cu ea.