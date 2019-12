O tânără de 21 de ani își crește singură cei cinci frați, după ce cancerul i-a răpit părinții: ”Am devenit stâlpul familiei. Mama ar fi mândră!”

”Nu am avut niciodată șansa de a-i spune ce simt. Nu am putut să vorbesc pentru că eram un copil. E foarte greu.”, mărturisește Samantha printre lacrimi.

Deși era doar o adolescentă când mama ei a murit, Samantha a fost nevoită să devină adult înainte de vreme. Tânăra a renunțat la școală ca să aibă grijă de tatăl ei, care a fost diagnosticat cu limfon, însă a murit la trei ani de la decesul mamei.

”Chiar dacă tată a trăit câțiva ani după moartea mamei n-a fost suficient pentru a-mi face amintiri cu el.”, povestește Milagros, în vârstă de 16 ani.

Acum, Samantha are grijă de toți frații ei, Milagros, 15 ani, Brenda - 12 ani, Michael - nouă ani și Destiny- șapte ani. Aceștia o au, alături, și pe bunică, care are 76 de ani, însă Samantha este cea care are grijă să fie mâncare, să facă curat, să fie facturile plătite. Ba mai mult, ea îi duce și îi ia de la școală pe cei mai mici, îi duce la medici și îi ajută cu temele.