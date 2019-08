Oamenii de știință au declarat că Ebola nu mai poate fi considerată o boală incurabilă. Aceștia au găsit leacul în urma studiilor medicamentoase realizate în Republica Democrată Congo

Ebola ar putea fi în curând "prevenită și tratată", după ce un studiu clinic pentru două medicamente a arătat o îmbunătățire semnificativă a ratelor de supraviețuire, la circa 90%.

Patru medicamente au fost testate pe pacienții din Congo, unde are loc o epidemie cu acest virus, potrivit cercetatorilor citați de BBC.

Doua dintre medicamentele studiate au fost considerabil mai eficace în tratarea bolii, s-a constatat în studiu. Medicamentele respective vor fi utilizate acum pentru tratarea tuturor pacienților cu Ebola din Congo, potrivit oficialilor din domeniul sănătății.

🚨 🚨 🚨 Two of the four #Ebola drugs being tested in #DRC, have been shown to be more effective. They are the ones that will be used with future patients 👉 https://t.co/Jcq97oP55t pic.twitter.com/H96wcwG2CI — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 12, 2019

Institutul Național pentru Boli Infectioase și Alergii din SUA (NIAID), care a co-sponsorizat studiul clinic, a anunțat că rezultatele sunt "vești foarte bune" pentru lupta cu Ebola.

Medicamentele, numite REGN-EB3 și mAb114, funcționează prin atacarea virusului Ebola cu anticorpi, neutralizând impactul asupra celulelor umane.

The #Ebola drugs trial started in November 2018 and is aimed at evaluating the effectiveness and safety of four drugs used in the treatment of patients in #DRC. It is the first-ever multi-drug trial for an Ebola treatment. https://t.co/Jcq97oP55t pic.twitter.com/tYZUvpCNDA — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 12, 2019

Sunt "primele medicamente care, într-un studiu științific solid, au arătat în mod clar o diminuare semnificațivă a mortalității" pacienților bolnavi de Ebola, a spus medicul Anthony Fauci, director al NIAID.

REGN-EB3 și mAb114 au fost dezvoltate folosind anticorpi recoltați de la supraviețuitorii Ebola, boală care a ucis în ultimul an peste 1.800 de pacienți din Congo. Alte doua tratamente, numite ZMapp și Remdesivir, au fost excluse din studiile clinice pentru că au fost mai puțin eficiente.

WHO will continue to conduct rigorous research and incorporate findings into the #Ebola outbreak response in #DRC through a variety of prevention and control strategies. https://t.co/Jcq97oP55t pic.twitter.com/xlmrTdfQBD — World Health Organization (WHO) (@WHO) August 12, 2019

Studiul, efectuat de un grup international de cercetări, coordonat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), a început în noiembrie anul trecut. De atunci, patru medicamente experimentale au fost testate pe aproximativ 700 de pacienți, fiind cunoscute în prezent rezultatele pentru 499 dintre pacienții care au primit cele mai eficace două medicamente, 29% dintre cei tratați cu REGN-EB3 au murit, respectiv 34% dintre cei care au primit mAb114, potrivit NIAID.

În schimb, au decedat 49% dintre pacienții tratați cu Zmapp și 53% în cazul tratamentului cu 53% Remdesivir. Rata de supraviețuire în rândul pacienților cu un nivel scăzut al virusului în sânge a fost de până la 94% atunci când au primit REGN-EB3 și de 89% în cazul mAb114.

Aceste concluzii înseamnă că autoritățile din domeniul sănătății pot sublinia că "peste 90% dintre acești bolnavi pot supraviețui dacă sunt tratați devreme", a spus Sabue Mulangu, cercetator în domeniul bolilor infecțioase care a lucrat în cadrul studiului.

Salutând succesul studiului, Jeremy Farrar, director al organizației de caritate Wellcome Trust, a spus că fără îndoială tratamentele vor salva vieți.

