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Obiect misterios, asemănător unei meduze, surprins pe cer lângă o bază militară din Alaska. A dispărut după câteva minute

Un obiect misterios, asemănător unei meduze, a fost observat lângă o bază militară din Alaska. Martora spune că acesta a plutit pe cer timp de trei minute, apoi a dispărut.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 13:55 | Actualizat Miercuri, 11 Noiembrie 2026, 14:07
Obiect misterios, asemănător unei meduze, surprins pe cer lângă o bază militară din Alaska | Sara Jane Osborn
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O apariție neobișnuită a atras atenția unei femei din Anchorage, Alaska. Sara Jane Osborn fotografia un curcubeu când a observat un obiect ciudat, cu tentacule, care părea să plutească deasupra copacilor, în apropierea bazei militare Joint Base Elmendorf-Richardson. Potrivit ei, obiectul s-a deplasat de la stânga la dreapta timp de aproximativ trei minute, după care a dispărut brusc.

Obiect misterios, asemănător unei meduze, surprins pe cer lângă o bază militară din Alaska. A dispărut după câteva minute

Apariția obiectului misterior a fost filmată de o femeie care încerca să fotografieze un curcubeu. Potrivit declarațiilor sale, obiectul a plutit deasupra copacilor timp de aproximativ trei minute, s-a mișcat de la o parte la alta, apoi a dispărut brusc.

Imaginile publicate în mediul online au atras atenția pe rețelele de socializare și au stârnit numeroase discuții. Unii utilizatori au vorbit despre posibilitatea unui obiect zburător neidentificat, în timp ce alții au sugerat că ar putea fi vorba despre o dronă sau un zmeu neobișnuit.

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Până în prezent, nu există o explicație confirmată pentru apariția surprinsă în imagini. De asemenea, nu a fost demonstrată nicio legătură între obiect și baza militară din apropiere.

Cum a fost observat obiectul misterios din Alaska

Potrivit publicației britanice Daily Mail, incidentul s-ar fi petrecut pe 15 iunie 2026, în orașul Anchorage, din Alaska.

Sara Jane Osborn fotografia un curcubeu alături de soțul ei, Pete, când a observat ceva neobișnuit deasupra unei zone împădurite. Inițial, femeia nu și-a dat seama ce vede. Când a privit mai atent, a remarcat că obiectul avea o formă neobișnuită și părea să plutească în aer.

Femeia a început să filmeze apariția. Ea și soțul său au urmărit obiectul timp de câteva minute și au încercat să înțeleagă despre ce ar putea fi vorba.

Potrivit celor povestite de Sara Jane Osborn, obiectul se deplasa ușor de la o parte la alta și părea să se rotească. După aproximativ trei minute, acesta a dispărut din câmpul lor vizual.

Obiectul a fost observat în apropierea unei baze militare americane

Un alt detaliu care a atras atenția este locul în care a fost observat obiectul. Acesta părea să se afle deasupra unei zone împădurite din direcția bazei militare Joint Base Elmendorf-Richardson, aflată în apropiere de Anchorage.

Baza este una dintre instalațiile militare importante ale Forțelor Aeriene ale Statelor Unite și găzduiește, printre altele, avioane de luptă F-22 Raptor.

Totuși, faptul că obiectul a fost observat în direcția bazei nu înseamnă că acesta avea vreo legătură cu activitatea militară.

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