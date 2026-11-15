Obiecte misterioase în formă de meduză, surprinse pe cer în mai multe orașe din SUA. Ce explicație au specialiștii

Mai multe filmări în care apar obiecte misterioase în formă de meduză au stârnit reacții în mediul online. Primele imagini cu acest fenomen ar fi fost surprinse în luna iunie a acestui an, în Alaska, de o femeie care fotografia curcubeul.

O femeie a filmat un obiect misterios, în formă de meduză, pe cer, în Alaska, în timp ce fotografia un curcubeu. Obiectul avea mai multe prelungiri care se mișcau în aer. Imaginile ar fi fost surprinse în apropiere de baza militară americană Joint Base Elmendorf-Richardson.

Același fenomen ar fi fost observat și alte orașe din America

În luna noiembrie, apar și alte filmări care surprind același fenomen în Nashville și Las Vegas. Un bărbat din Seward, Alaska, a susținut că a surprins și el un obiect asemănător meduzelor zburătoare.

Baza militară americană a confirmat că este la curent cu filmarea. Reprezentanții au declarat că nu au momentan mai multe informații pentru a le face publice. Sean Kirkpatrick, fostul director al biroului AARO al Pentagonului, a venit și el cu o explicație, avertizând că videoclipul nu oferă suficiente indicii pentru ca obiectul să fie identificat.

Articolul continuă după reclamă

Cu ce explicație a venit Sean Kirkpatrick

Sean Kirkpatrick a explicat faptul că filmarea este comprimată și că nu poate fi analizată tehnic pentru a se stabili cu exactitate ce este obiectul misterios.

A mai declarat că nu se poate determina dimensiunea, altitudinea, distanța sau mișcarea reală a obiectului și că bănuiește că obiectul surprins în Alaska ar putea fi un zmeu care are panglici ce se unduiesc.

Citește și: Fenomen ciudat și rar pe litoral. O ceață densă a scăzut vizibilitatea sub 50 de metri într-o zi cu temperaturi de peste 30°C