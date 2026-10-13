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Fulgere roșii spectaculoase, surprinse pe cerul Franței! Fenomenul rar care apare deasupra furtunilor. Cum se formează

Un fenomen atmosferic rar și spectaculos a fost surprins pe cerul Franței. Fotograful Florian Riou a reușit să capteze imagini cu fulgerări roșii care au apărut deasupra unei furtuni puternice.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 13 Octombrie 2026, 09:49 | Actualizat Marti, 13 Octombrie 2026, 09:50
Fulgere roșii spectaculoase, surprinse pe cerul Franței! Fenomenul rar care apare deasupra furtunilor. Cum se formează | captura instagram/florian.riou
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Cunoscute sub numele de Red Sprites, aceste manifestări luminoase se produc la altitudini foarte mari și durează doar câteva milisecunde, ceea ce le face extrem de dificil de observat și fotografiat.

Imaginile au atras atenția prin culoarea neobișnuită și prin aspectul lor, care pare desprins dintr-un film science-fiction. În realitate, fenomenul are o explicație științifică și le oferă cercetătorilor informații importante despre activitatea electrică din atmosfera superioară.

Ce sunt fulgerările roșii surprinse deasupra Franței

Red Sprites, numite în română și „spiriduși roșii” sau „elfi roșii”, sunt descărcări electrice care apar deasupra norilor de furtună, nu în interiorul acestora, așa cum se întâmplă în cazul fulgerelor obișnuite. Fenomenele se formează, de regulă, la altitudini cuprinse între aproximativ 40 și 90 de kilometri, în straturile superioare ale atmosferei.

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Unele dintre aceste descărcări pot ajunge spre limita convențională a spațiului cosmic, stabilită la aproximativ 100 de kilometri deasupra nivelului mării. Cu toate acestea, ele nu sunt fulgere care urcă până la stele, ci manifestări electrice care se produc în atmosfera Pământului.

Culoarea roșie apare în principal ca urmare a excitării moleculelor de azot din atmosferă. Atunci când acestea revin la o stare energetică inferioară, emit lumină, iar fenomenul devine vizibil pentru camerele capabile să surprindă asemenea flash-uri rapide.

De ce sunt atât de greu de observat

Unul dintre motivele pentru care fulgerările roșii sunt atât de rare în fotografii este durata lor extrem de scurtă. Acestea pot dispărea în doar câteva milisecunde, înainte ca un observator să apuce să le remarce.

În plus, lumina lor este adesea slabă în comparație cu cea a fulgerelor obișnuite, iar norii, poluarea luminoasă și condițiile meteorologice pot îngreuna observarea. De aceea, fotografii folosesc adesea echipamente sensibile și expuneri atent alese pentru a surprinde asemenea manifestări.

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Au legătură cu furtunile violente?

Apariția acestor fenomene este asociată cu anumite descărcări electrice puternice produse în timpul furtunilor. Totuși, prezența unui Red Sprite nu înseamnă automat că urmează o tornadă sau că zona se confruntă cu un pericol suplimentar.

Dincolo de aspectul spectaculos, fulgerele roșii îi ajută pe cercetători să înțeleagă mai bine legătura dintre furtunile de la altitudini joase și procesele electrice care se desfășoară mult mai sus, în atmosfera terestră.

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