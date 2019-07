Omorau și schingiuiau râzând..."Băieții puternici în zbor către iubitele lor". Cruzimea a devorat vieți! - (Foto)

Trupuri arse, împrăștiate, carnagiu, cadavre înghețate de iernile aspre, foame, mulțimi de militari în pielea goală fotografiați înainte de a fi omorâți, împușcături, saluturi naziste ale unor copii de nici 10 ani și instigarea la ură fac parte din portretul celui mai mare conflict din istoria umanității: al doilea Război Mondial.

Mii de oameni care duceau bătălii crâncene pe scena celui mai sângeros război din istorie, soldat cu mii de victime și pierderi uriașe erau apoi batjocoriți și exterminați.

Viitorul părea că se năruie sub amenințările tacite ale unui război de proporții distructive...

Imagini șocante arată soldații naziști râzând și glumind în umbra crimelor de război din timpul celui de-al doilea Război Mondial.

Fotografiile înspăimântătoare sunt colectate în cartea lui Paul Garson, Photographers Of The Third Reich: Images From The Wehrmacht - un studiu al fotografiilor personale și profesionale ale armatei lui Hitler.

Garson a petrecut zeci de ani călătorind în lume, culegandu-și colecțiile fotografice naziste, fiind de părere că imaginile au o poveste fascinantă de spus.

"Din milioanele de soldați germani care au mers la război, mulți și-au adus camerele personale pentru a-și cronica Dienstzeit-ul sau serviciul militar, adesea prin albume fotografice pregătite cu meticulozitate, ca "instantanee" individuale și cărți poștale prelucrate, personalizate pe care le trimiteau familiei și prietenilor"

Paginile cărții conțin imagini de necrezut cu soldați naziști care trăgeau cu arma râzând. Pe chipul lor se poate citi plăcerea și satisfacția cu care îi omorau pe cei pe care îi disprețuiau atât de mult...

"Fotografiile reflectă viziunea în oglindă a unei mentalități încețoșate de o aroganță fatală, ochiul privitorului orbit de o ideologie crudă și rea", spune autorul Garson.

Ironia crudă a mâncat viețile a doi soldați care au fost urcați pe o rachetă pe care scria: " băieții puternici în zbor către iubitele lor ". Racheta era făcută să distrugă între 40 și 50 de mii de oameni o dată.

Multe dintre aceste fotografii ar servi, în cele din urmă, ca dovadă a crimelor împotriva umanității din timpul războiului.

Fotografii celui de-al Treilea Imperiu - Germania Nazistă (celelalte fiind Sfântul Imperiu Roman și Imperiul German) conțin informații despre stilurile și varietățile de camere folosite de soldații germani și alte tehnologii de producere a imaginilor de epocă. Pentru naziști, fotografia era doar o altă armă cu care identificau rasa superioară.

"Propaganda de toate tipurile a fost o parte integrată a oricărei dictaturi și nicăieri nu a fost mai mult angajată, dezvoltată și exercitată decât de Germania nazistă."

Fotografia era folosită ca o armă de propagandă exercitată asupra maselor de oameni din întreag alumea: "Majoritatea fotografiilor originale văzute au fost facute de cameramani bărbați și femie. Imaginile reproduse comercial prin intermediul mașinii de propagandă au avut scopul de a crea impresia invincibilității Germaniei naziste. "

Într-un moment în care saorele apune, un grup de căpitani germani privesc rămășițele spulberate ale unei unități de ruși. Corpurile arse și înnegrite zac la picioarele lor provocându-le dezgust, râs și satisfacție.

Imagini tulburătoare ale unor copii care aruncă saluturi naziste și par încântati să se implice în Tineretul lui Hitler, descriau un prezent pierdut pentru mulți care înțelegeau drama care se petrecea.

(sursa: The Sun )